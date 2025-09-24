Antena Meniu Search
Cu "puteri magice", două femei au înșelat o tânără de 23 de ani. Prejudiciul ajunge la peste 51.000 de lei

Polițiștii din Buzău au reținut două femei din Prahova și Ilfov, acuzate că au înșelat o tânără de 23 de ani, promițându-i rezolvarea problemelor personale prin metode oculte. Prejudiciul depășește 51.000 de lei.

de Redactia Observator

la 24.09.2025 , 12:00
Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Buzău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pogoanele, au efectuat marți două percheziții domiciliare în județele Prahova și Ilfov, la adresele a două tinere cercetate pentru înșelăciune.

Ancheta a stabilit că, în august, cele două, de 27 și 19 ani, au indus în eroare o tânără de 23 de ani din Buzău, pretinzând că dețin puteri supranaturale prin care îi pot rezolva probleme personale.

În schimbul acestor "servicii", victima le-a dat aproximativ 51.500 de lei.

Suspectele au fost reținute pentru 24 de ore

După percheziții, suspectele au fost conduse la audieri și reținute pentru 24 de ore, fiind acuzate de înșelăciune.

Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale.

La acțiune au participat și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Buzău, alături de polițiști din Prahova și Ilfov.

