Cu "puteri magice", două femei au înșelat o tânără de 23 de ani. Prejudiciul ajunge la peste 51.000 de lei
Polițiștii din Buzău au reținut două femei din Prahova și Ilfov, suspectate că au păcălit o tânără de 23 de ani, convingând-o că îi pot rezolva problemele personale prin puteri magice, în schimbul a peste 50.000 de lei, transmite Mediafax.
Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Buzău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pogoanele, au efectuat marți două percheziții domiciliare în județele Prahova și Ilfov, la adresele a două tinere cercetate pentru înșelăciune.
Ancheta a stabilit că, în august, cele două, de 27 și 19 ani, au indus în eroare o tânără de 23 de ani din Buzău, pretinzând că dețin puteri supranaturale prin care îi pot rezolva probleme personale.
În schimbul acestor "servicii", victima le-a dat aproximativ 51.500 de lei.
Suspectele au fost reținute pentru 24 de ore
După percheziții, suspectele au fost conduse la audieri și reținute pentru 24 de ore, fiind acuzate de înșelăciune.
Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale.
La acțiune au participat și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Buzău, alături de polițiști din Prahova și Ilfov.
