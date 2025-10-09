Drumarii de la Serviciul Drumuri Naționale au creat un culoar pe Transalpina, pe sectorul închis din cauza zăpezii, astfel încât ciobanii care sunt pe munte cu oile să poată să coboare.

Având în vedere Hotărârea CJSU Gorj, angajații SDN Târgu Jiu acționează joi pe DN 67C, sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, pentru crearea unui culoar de trecere care să fie folosit de crescătorii de animale să coboare către Novaci.

La intervenție sunt folosite utilaje cu lamă și autofreze de mare capacitate.

Zăpada depășește, pe alocuri, un metru, în zonele viscolite.

Articolul continuă după reclamă

Tronsonul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului rămâne închis circulației rutiere.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă simţiţi stresaţi atunci când circulaţi pe străzile din România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰