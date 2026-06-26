Veterinarii spun că plimbările sunt considerate, în general, sigure până la 19°C, însă peste acest prag riscul de insolaţie începe să crească, în special în cazul câinilor vulnerabili sau al plimbărilor făcute în soare, pe asfalt încins ori în orele de vârf. Pentru a evita arsurile la nivelul pernuțelor și supraîncălzirea organismului, specialiștii propun efectuarea unui test simplu care durează 5 secunde. Dacă suprafața este prea fierbinte pentru mâna omului, aceasta va fi periculoasă și pentru animale.

Cum îți protejezi câinele pe caniculă. "Poate trece de la joacă la o urgență care îi pune viața în pericol" - Shutterstock

Spre deosebire de oameni, câinii nu își pot regla temperatura corporală prin transpirație, iar procesul lor de răcorire se bazează aproape exclusiv pe gâfâit. Din acest motiv, trecerea de la o stare normală la o urgență medicală se poate produce extrem de rapid.

Sadie Spencer, medic veterinar principal în cadrul Vets Now, a explicat contextul climatic și riscurile asociate. „Insolaţia este una dintre cele mai grave urgenţe pe care le vedem vara şi poate apărea înspăimântător de repede: un câine poate trece de la joacă la o urgenţă care îi pune viaţa în pericol în doar câteva minute. În general, este sigur să plimbi câinii când temperaturile sunt de până la 19°C. După ce temperaturile trec de acest prag, riscul de insolaţie creşte”, explică specialistul, potrivit Mirror.

Specialistul a subliniat şi că instabilitatea vremii reprezintă un factor de risc major, deoarece animalele au nevoie de câteva săptămâni pentru a se aclimatiza la temperaturi ridicate.

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Principalele semne care indică instalarea insolației sunt gâfâitul excesiv, salivarea abundentă, vărsăturile, diareea, mersul instabil, ochii sticloși, ritmul cardiac accelerat și setea accentuată.

În cazul în care animalul prezintă aceste simptome, primul ajutor constă în mutarea imediată a acestuia într-o zonă umbrită și răcoroasă. Blana trebuie umezită cu apă, iar câinelui trebuie să i se ofere cantități mici de apă, fără a fi forțat să bea.

„Nu așteptați să vedeți dacă starea lor se îmbunătățește. Începeți să îi răcoriți și sunați-ne în timp ce sunteți pe drum. Cu cât tratamentul începe mai repede, cu atât șansele lor sunt mai mari. Dacă aveți vreodată dubii, luați legătura cu medicul veterinar”, a conchis Sadie Spencer.