Eclipsa totală de Soare în august 2026. Oraşe europene aflate în zona de totalitate

Una dintre cele mai spectaculoase eclipse ale secolului va avea loc pe 12 august 2026, când Luna va acoperi complet Soarele pe o parte a traseului său prin Europa. Mii de pasionați de astronomie sunt așteptați să călătorească în orașele aflate pe banda de totalitate pentru a observa fenomenul în cele mai bune condiții.

Europa va fi martora unui eveniment astronomic rar în vara anului 2026. Eclipsa totală de Soare din 12 august va traversa mai multe țări europene, iar unele orașe vor avea privilegiul de a se afla chiar în zona de totalitate, unde Soarele va fi acoperit complet pentru câteva minute.

Eclipsa totală de Soare din august 2026 va traversa Europa

Pe 12 august 2026, cerul Europei va oferi un spectacol astronomic de excepție. O eclipsă totală de Soare va putea fi observată din mai multe state europene, fenomenul fiind considerat unul dintre cele mai importante evenimente astronomice ale deceniului.

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Eclipsa se produce atunci când Luna trece între Pământ și Soare, blocând complet lumina solară pentru observatorii aflați pe banda de totalitate. În acele momente, cerul se întunecă asemenea amurgului, iar coroana solară devine vizibilă cu ochiul liber, dacă sunt respectate măsurile de siguranță.

Ce înseamnă zona de totalitate

Zona de totalitate reprezintă traseul îngust de pe suprafața Pământului unde Soarele este acoperit complet de Lună. Persoanele aflate în afara acestei benzi vor putea observa doar o eclipsă parțială.

Pentru eclipsa din 12 august 2026, banda de totalitate va traversa mai multe regiuni din Atlantic, Groenlanda, Islanda și Europa de Vest și de Sud.

Orașe europene aflate în zona de totalitate

Printre cele mai importante orașe și regiuni europene din care eclipsa totală va putea fi observată se numără:

Spania

Spania va fi una dintre cele mai căutate destinații pentru observarea fenomenului. Banda de totalitate va traversa nordul țării și va include orașe precum:

A Coruña

León

Burgos

Zaragoza

În unele dintre aceste zone, eclipsa totală va dura peste un minut.

Islanda

O parte din teritoriul Islandei se va afla pe traseul umbrei Lunii. Reykjavík se află foarte aproape de zona de totalitate, ceea ce face din Islanda una dintre cele mai atractive destinații pentru astronomii amatori și profesioniști.

Portugalia

Anumite regiuni din nordul Portugaliei vor beneficia de condiții foarte bune pentru observarea eclipsei totale.

Groenlanda

Deși nu este o destinație accesibilă pentru majoritatea turiștilor, Groenlanda se află printre locurile unde eclipsa va putea fi observată în condiții excelente.

Eclipsa se va vedea eclipsa și din România

Da, eclipsa din 12 august 2026 va putea fi observată și din România, însă doar parțial. Gradul de acoperire a Soarelui va varia în funcție de regiune, fiind mai ridicat în vestul și nord-vestul țării.

Chiar dacă România nu se află pe banda de totalitate, fenomenul va fi unul spectaculos și va putea fi urmărit cu ajutorul echipamentelor de protecție adecvate.

La ce oră are loc eclipsa

Orele exacte diferă în funcție de localizare. În Europa, fenomenul se va produce în după-amiaza și seara zilei de 12 august 2026, iar în unele regiuni totalitatea va avea loc aproape de apusul Soarelui, oferind imagini spectaculoase.

Astronomii recomandă verificarea programului exact pentru fiecare oraș în parte cu câteva luni înainte de eveniment.

Cum poate fi observată în siguranță

Specialiștii atrag atenția că privirea directă a Soarelui fără protecție poate provoca leziuni grave ale ochilor. Pentru observarea eclipsei trebuie utilizate exclusiv ochelari certificați pentru eclipse sau filtre solare speciale.

Ochelarii de soare obișnuiți, folia fotografică, geamurile fumurii sau alte improvizații nu oferă protecția necesară.

Unul dintre cele mai importante evenimente astronomice ale deceniului

Eclipsa totală de Soare din 12 august 2026 este considerată unul dintre cele mai importante fenomene astronomice care vor putea fi observate din Europa în următorii ani. Pentru milioane de oameni, aceasta va reprezenta o oportunitate rară de a vedea Soarele complet acoperit de Lună și de a asista la unul dintre cele mai impresionante spectacole oferite de natură.