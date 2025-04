Erica va face în curând opt ani și de la naștere supraviețuiește cu inima bolnavă. De câteva luni însă această supraviețuire devine tot mai firavă. Copila are nevoie de operație și, ca să o poată face, mama a alergat mai întâi la tribunal, să ia acordul judecătorului. Tatăl Ericăi nu a fost de acord să semneze pentru salvarea copilei. Erica trebuie operată de urgență și are nevoie de bani. Noi o putem sprijini trimiţâmd și pentru ea un SMS de doi euro la numărul fără recurență 8848.

"Tot timpul am vrut să mă joc și nu am putut", spune Erica, în vârstă de 7 ani.

Erica are acum șapte ani și jumătate. S-a născut cu o malformație la inimă care, pe hârtie, se traduce astăzi prin șapte diagnostice. Le vedeți scrise pe ecran.

"O avut vreo trei episoade când i-o curs sânge din nas. Când răcește îi crește pulsul foarte tare, face febră. Anul trecut o avut un episod când partea stângă i-o amorțit", povestește Angela Pactrița, mama fetiței.

Vezi și

"Are nevoie de operația la inimioară că o zis să nu fie prea târziu"

Angela știa din maternitate că fetița are inima bolnavă și că, probabil, va avea nevoie de operație. Certitudinea a apărut acum trei ani. De atunci, mama a făcut și a mers oriunde a trimis-o cardiologul Ericăi.

"Am fost la Spitalul Grigore Alexandrescu, mi s-o spus că nu au aparatura necesară. Am fost trimisă la Marie Curie. Domnul doctor o spus că auzim la anul să fac programare pentru operație", a continuat mama fetiței.

După un 2023 și un 2024 cu refuzuri și amânări repetate, mama și doamna doctor cardiolog Alina Luca din Iași au decis să nu mai aștepte și au ales operația la Spitalul Clinic Sanador, într-una din misiunele umanitare de aici. Dar decizia și dorința lor de a o salva pe Erica nu au fost suficiente.

"Tatăl nu este de acord, l-am rugat, l-am sunat personal să dea semnătură sau procură pentru fetiță. Pentru operație? Da. Și el n-o vrut și am ajuns la tribunal", spune Angela Pactrița.

O puteți ajuta pe Erica donînd câte 2 EURO, prin SMS, la numarul 8848

Judecătorul i-a dat Angelei dreptul să decidă doar ea binele Ericăi, excluzându-l din acest tablou pe tatăl care oricum, în urmă cu cinci ani, și-a abandonat fetița și pe cei doi frați mai mari ai ei. Erica urmează să intre în sala de operație luni acum, în cadrul misiunii umanitare cardio-pediatrice susținută de Fundația Mereu Aproape.

"Are nevoie de această operație la inimioară că o zis să nu fie prea târziu, trebuie acuma, să nu fie prea târziu", spune cu disperare mama fetiței.

Vindecarea Ericăi va însemna copilărie și viață mai bune pentru ea dar și vindecarea mamei.

"Aveți și dumneavoastră o problemă de sănătate. Da. Tumoare benignă la cap. După ce rezolv cu fetița cu operația (…) când o să fie ea bine în totalitate, o să mă duc și eu. Ea pentru mine este totul", a spus mama fetiței.

O puteți ajuta pe Erica donînd câte 2 EURO, prin SMS, la numarul 8848, număr fără recurență, prin plată cu cardul sau prin transfer bancar. Românii din străinătate pot sprijini donând prin PayPal. Donațiile ajung în fondul de solidaritate al Campaniei Vreau să ajut destinat copiilor bolnavi aflați în grijă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aveţi în plan să plecaţi în vacanţă de Paşte, anul acesta? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰