Evenimente în Bucureşti, în weekendul 18-19 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 18 octombrie, şi duminică, 19 octombrie, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 18-19 octombrie

Sâmbătă avem teatru încă de la ora 10.00, când se joacă piesa pentru copii "Scufiţa roşie", la Teatrul Țăndărică. De la ora 11.00 se joacă "Albă ca Zăpada", la Teatrul Ion Creangă, de la ora 15.00 se joacă "Bucătarii", la Teatrul Elisabeta, de la ora 16.00 se joacă "Nopți albe", la Teatrul în Culise, sau "Toaca", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, iar de la ora 19.00 se joacă piese precum "Solaris", la Teatrul Excelsior, "Bădăranii", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, "Trei femei înalte", la Teatrul Mic - Sala Studio, sau "Neguțătorul din Veneția", la Teatrul Evreiesc de Stat.

Duminică, ziua de teatru începe cu piesa pentru copii "Fata babei şi fata moşneagului", care se joacă la Teatrul Țăndărică, de la ora 10.00. De la ora 11.00 se joacă "Mica Sirenă", la Teatrul Ion Creangă, de la ora 15.00 se joacă piesa "Jocul accidentelor", la FF Theatre, de la ora 17.00 se joacă "Nițel prea infidel", la Teatrul Roșu, sau "Luna de miere cu piper", la Teatrul Elisabeta, iar de la ora clasică, 19.00, se joacă piese precum "Lexiconul amar", la Teatrul Odeon - Sala Majestic, "Insomniacii", la Teatrul de Artă, sau "Când ploaia se va opri", la Teatrul Mic - Sala Studio.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 18-19 octombrie

Sâmbătă, Antonia susţine un concert în Berăria H, de la ora 18.30, Pietonu lansează albumul "PieTonuri" prin intermediul unui concert susţinut în Club Mono, de la ora 19.00, cei de la Nicolas Simion Quartet susţin un concert în JazzBook, de la ora 20.00, trupa Alternosfera susţine un concert în Expirat Halele Carol, de la ora 20.30, iar Vlad Musta susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.30.

Duminică, Guillermo Martel susţine un concert în Green Hours - Jazz Cafe, de la ora 20.00, în timp ce Robin and the Backstabbers susţin un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00. De asemenea, pe Lacul Tei, de la ora 17.30, sunteţi aşteptaţi la un nou "concert plutitor" din seria Waves&Lights, concert susţinut de Monica Odagiu și Vlad Nicolici.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 18-19 octombrie

Superliga de fotbal continuă cu derby-ul dintre Dinamo Bucureşti şi Rapid Bucureşti, meci care se joacă duminică, de la ora 20.30, pe Arena Naţională. În avanpremieră, sâmbătă, de la ora 20.30, pe arena din Clinceni se joacă meciul dintre Metaloglobus Bucureşti şi FCSB.

În weekend avem, însă, şi meciuri din alte sporturi. De exemplu, selecţionata divizionară Lupii României primeşte replica formaţiei cehe Bohemia Rugby Warriors, în etapa a II-a Super Cupei Europei la rugby. Meciul se joacă sâmbătă, pe Stadionul Arcul de Triumf, de la ora 16.30.

Sâmbătă, în Sala Rapid se joacă meciuri de baschet feminin, Rapid Bucureşti - Politehnica Timişoara (ora 12.00), şi baschet masculin, Rapid Bucureşti - Municipal Galaţi (ora 20.00), dar şi de volei feminin, Rapid Bucureşti - Dinamo Bucureşti (ora 15.00).

