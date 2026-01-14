Evenimente în Bucureşti, joi 15 ianuarie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că joi, 15 ianuarie 2026, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Joi, 15 ianuarie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 15 ianuarie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 15 ianuarie

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Moroi și păpădii", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, "Exil", la Teatrul Naţional Bucureşti, sau "Tristețe și bucurie în viața girafelor", la Teatrul Excelsior.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Comedia erorilor", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, sau "Un gelos întors pe dos", la Teatrul Elisabeta, în timp ce de la ora 19.30 se joacă piesa "O intervenție", la Teatrul Act, iar de la ora 20.00 se joacă "Haos la Motel", la Restaurant Elisabeta.

Concerte în Bucureşti, joi 15 ianuarie

De la ora 19.00, Kirill Gerstein susţine un concert simfonic la Ateneul Român, în timp ce Simion Bogdan Mihai şi Lăutarii de Mătase susţin un concert în Quantic Pub.

D.E.N.I.S. & Getchoo susţin un concert în Expirat Halele Carol, de la ora 20.00, în timp ce trupa byron susţine un concert în Control Club, tot de la ora 20.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, joi 15 ianuarie

De la ora 19.00, în Sala Polivalentă se joacă meciul de volei feminin dintre CSO Voluntari şi echipa germană VfB Suhl Thueringen.

