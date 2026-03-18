Evenimente în Bucureşti, joi 19 martie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că joi, 19 martie 2026, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Mihai Mărgineanu susţine un concert joi, 19 martie, în Hard Rock Cafe din Bucureşti Mihai Mărgineanu susţine un concert joi, 19 martie, în Hard Rock Cafe din Bucureşti - zilesinopti.ro

Joi, 19 martie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 19 martie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 19 martie  

În Aula Magna Politehnica București, în cadrul proiectului "Teatru pentru BAC", joi se joacă piesa "Ion", în trei reprezentaţii diferite, de la 13.00, 16.00 şi 19.00.

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Familia Addams", la Teatrul Excelsior, "Oedip", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, "Doctorul", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, sau "Oleanna", la Teatrul de Artă.

Concerte în Bucureşti, joi 19 martie  

De la ora 19.00, Josef Spaceck susţine un concert simfonic la Ateneul Român. Tot de la ora 19.00, Walter Ghicolescu susţine un concert în The Coffee Shop Constituției.

De la ora 20.00, Direcţia 5 susţine un concert la Sala Palatului. Tot de la ora 20.00, Ivo Arkov susţine un concert în The Pub Universităţii. De la ora 21.00, Mihai Mărgineanu susţine un concert în Hard Rock Cafe.

Expoziţii în Bucureşti, joi 19 martie

La Muzeul Național al Satului "Dimitrie Gusti" puteţi vizita expoziţia "Cioplitorul de gânduri", iar la Muzeul Ţăranului Român puteţi vizita expoziţia "Drumul pâinii – de la sămânță la ritual".

La Palatul Şuţu puteţi vizita expoziţii precum "Între realismul socialist și comunismul național" sau "Ceramică românească modernă din colecția Muzeului Dr. Nicolae Minovici".

