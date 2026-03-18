Operațiune contra cronometru în Portul Midia, după scufundarea unui remorcher sub pavilion românesc. Un marinar a murit, iar alți patru sunt dați dispăruți, în timp ce zeci de scafandri caută supraviețuitori în condiții extrem de dificile. Victima este Sorin Tufan, fost fotbalist la Farul și Steaua, devenit căpitan de vas, care, potrivit anchetei, nu ar fi trebuit să se afle la bord în ziua tragediei.

Adevărată desfășurare de forțe la Portul Midia. Remorcherul s-a scufundat în momentul în care acorda asistenţă unui tanc petrolier. Motoarele s-ar fi oprit, iar membrii echipajului nu au apucat decât să anunțe lucrul acesta către petrolier. A fost și momentul în care s-a scufundat.

Acolo, adâncimea mării este de 12 metri, iar procesul de scufundare a fost extrem de rapid. A durat doar câteva minute, au declarat reprezentanții căpităniei. La fața locului, au ajuns foarte multe echipaje de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, de la Agenția Română de Salvare a Vieții Românești pe Mare, dar și elicopterul SMURD care a survolat zona.

Zeci de salvatori, mobilizați în misiunea contra cronometru

Articolul continuă după reclamă

Sunt și foarte mulți scafandri implicaţi în misiunea de căutare-salvare. Sunt 20 de scafandri, atât de la ARSVOM, cât și de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, dar și de la o firmă privată. Scafandrii au venit în sprijin pentru a ajuta la această misiune.

La bord se aflau cinci membrii ai echipajului cu vârste cuprinse între 20 și 58 de ani. Unul a fost recuperat, a fost adus aici la mal cu o ambarcațiune și resuscitat de către echipajul de pe elicopterul SMURD. Însă, în urma protocolului, a fost declarat decesul.

Cel care a fost declarat decedat în urma scufundării vasului era chiar căpitanul remorcherului Astana, Sorin Tufan, fost fotbalist la cluburile Farul Constanţa şi Steaua Bucureşti.

Cine era Sorin Tufan, marinarul mort în urma scufundării remorcherului

În vârstă de 57 de ani, Sorin Tufan a devenit marinar după ce s-a retras din fotbal. De altfel, el era căpitanul remorcherului, al cărui trup a fost recuperat din mare după scufundarea vasului, tragedie care a avut loc miercuri dimineaţa. Potrivit surselor din anchetă, căpitanul nu ar fi trebuit să se afle miercuri pe vas, pentru că era liber, dar ar fi făcut schimb de tură cu un coleg.

Sorin Tufan și-a început cariera fotbalistică la Farul Constanța, unde a ajuns în echipa de seniori la doar 17 ani, având un rol important în promovarea formației în prima ligă în 1988, scrie Agerpres.

Evoluțiile sale l-au adus în atenția Stelei, care l-a transferat în 1992 la solicitarea lui Anghel Iordănescu. Din cauza accidentărilor frecvente, fostul fundaș dreapta și-a încheiat cariera în 1994, alegând ulterior să lucreze ca marinar. Ambele cluburi sportive au transmis condoleanţe după moartea fostului fotbalist devenit căpitan de vas.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ceilalţi patru marinari, încă de negăsit

Ceilalți patru colegi sunt în continuare căutați, iar scafandrii au declarat că misiunea este una extrem de dificilă pentru că marea este agitată iar vizibilitatea este zero.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Credeți că statul va găsi o soluție de a reduce prețul carburanților? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰