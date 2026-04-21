22 aprilie, Sfântul Cuvios Teodor Sicheotul. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Miercuri, 22 aprilie, este prăznuit Sfântul Cuvios Teodor Sicheotul, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Teodor s-a născut în satul Sicheon din Galatia. Conform crestinortodox.ro, încă din copilărie acesta, râvnind spre viaţa ascetică, a îndrăgit postul şi rugăciunea. Mamei sale, care dorea să-l înroleze în armată, i-a apărut în vis Sfântul Mucenic Gheorghe spunându-i că Teodor era chemat la slujirea Împăratului Cerurilor şi nu cea a împăratului pământesc. Atât Sfântul Gheorghe, cât şi Maica Domnului aveau să i se arate în numeroase rânduri Cuviosului Teodor, povăţuindu-l şi salvându-l din cursele vrăşmaşului diavol.

Pentru râvna deosebită şi pentru dragostea sa, Dumnezeu i-a dăruit Sfântului Teodor darul facerii de minuni. El a devenit astfel cunoscut mai ales ca vindecător al bolilor.

Sfântul Teodor Sicheotul a fost numit Episcop în Anastasiopolis, în pofida voinţei lui, unde a păstorit vreme de 11 ani, după care s-a întors la mănăstirea de metanie, unde s-a nevoit până la sfârşitul vieţii sale. Sfântul Cuvios Teodor Sicheotul s-a mutat la Domnul în 613, în vremea domniei Împăratului bizantin Heraclius.

