22 aprilie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 22 aprilie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 22 aprilie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 22 aprilie

Pe 22 aprilie 1500, navigatorul portughez Pedro Álvares Cabral a descoperit Brazilia. Pe 22 aprilie 1509, Henric al VIII-lea a fost încoronat rege al Angliei. Pe 22 aprilie 1866 a avut loc primul concert simfonic din București, la Teatrul cel Mare, sub conducerea lui Eduard Wachmann. În program, lucrări de Beethoven, Mozart şi Haydn. Pe 22 aprilie 1867 se stabileşte ca moneda națională să poarte denumirea de leu, să fie o monedă bimetalică cu etalonul la 5 grame de argint sau 0,3226 grame de aur și având 100 de diviziuni, numite bani. Primele monede emise au fost cele divizionare din bronz, cu valori nominale de 1 ban, 2 bani, 5 bani și 10 bani, care au fost bătute în Anglia, în 1867. Pe 22 aprilie 1913, ziarul Pravda, "vocea" Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, și-a făcut apariția în Petersburg.

Pe 22 aprilie 1915 are loc primul atac cu gaze asfixiante, folosite de germani pe frontul din Flandra, în timpul Primului Război Mondial. Pe 22 aprilie 1970 se sărbătorește pentru prima dată Ziua Pământului. Pe 22 aprilie 1980 s-a încheiat construcția primei nave transportor frigorifice construită în țară, la Galați, "Polar 7", cu o capacitate de 6.800 tdw. Pe 22 aprilie 1990, după un miting electoral al PNȚCD, o parte dintre manifestanți se baricadează în Piața Universității din București, blocând, până la 13 iunie, circulația pe cele două artere principale ce străbat această zonă centrală a Capitalei. Această acțiune social-politică a căpătat denumirea de "fenomenul Piața Universității". Pe 22 aprilie 1999, Parlamentul României aprobă cererea NATO de acces în spațiul aerian al României, pentru operațiunile asupra Iugoslaviei. Pe 22 aprilie 2005, postul de televiziune Al-Jazeera a difuzat o înregistrare cu cei trei jurnaliști români răpiți în Irak, postul susținând că răpitorii cer retragerea trupelor române din Irak în patru zile, altfel vor ucide ostaticii.

Nașteri pe 22 aprilie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 22 aprilie, de la Papa Alexandru al VIII-lea, născut pe 22 aprilie 1610, sau filosoful german Immanuel Kant, născut pe 22 aprilie 1724, şi până la poeta română Veronica Micle, născută pe 22 aprilie 1850, sau politicianul rus Vladimir Ilici Lenin, născut pe 22 aprilie 1870.

Tot într-o zi de 22 aprilie s-au născut şi personalităţi precum scriitorul român Camil Petrescu, născut pe 22 aprilie 1894, fizicianul american Robert Oppenheimer, născut pe 22 aprilie 1904, violonistul american Yehudi Menuhin, născut pe 22 aprilie 1916, actorul român Ion Lucian, născut pe 22 aprilie 1924, actriţa americană Estelle Harris, născută pe 22 aprilie 1928, actorul român Jack Nicholson, născut pe 22 aprilie 1937, sau politicianul polonez Donald Tusk, născut pe 22 aprilie 1957.

Decese pe 22 aprilie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 22 aprilie. Dintre acestea amintim pe Papa Caius, decedat pe 22 aprilie 296, Papa Agapet I, decedat pe 22 aprilie 536, sau politicianul american Richard Nixon, decedat pe 22 aprilie 1994.

România i-a pierdut într-o zi de 22 aprilie, printre alţii, pe filosoful Vasile Conta, decedat pe 22 aprilie 1882, politicianul Ion Ghica, decedat pe 22 aprilie 1897, arhitectul Petre Antonescu, decedat pe 22 aprilie 1965, scriitorul Mircea Eliade, decedat pe 22 aprilie 1986, prozatorul Mircea Ciobanu, decedat pe 22 aprilie 1996, sau dramaturgul Ecaterina Oproiu, decedată pe 22 aprilie 2024.

