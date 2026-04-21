Evenimente în Bucureşti, miercuri 22 aprilie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru miercuri, 22 aprilie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Artiştii de la Trooper susţin un concert miercuri, 22 aprilie, în Hard Rock Cafe din Bucureşti - zilesinopti.ro

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 22 aprilie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 22 aprilie

Articolul continuă după reclamă

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Knockout. Dulcea știință de a face vânătăi", la Teatrul Excelsior, "Family.exe", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, sau "Visul american", la Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Când ploaia se va opri", la Teatrul Mic - Sala Studio, "Rude pierdute", la Teatrul Evreiesc de Stat, "Profund îndatorați", la Teatrul Dramaturgilor Români, "Moroi și păpădii", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, "Cel mai bun copil din lume", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Mică, sau "Pădurea spânzuraţilor", la Teatrul Naţional Bucureşti.

Concerte în Bucureşti, miercuri 22 aprilie

Trupa Gutalax susţine un concert în Quantic Pub, de la ora 19.00. Trupa Dimitri’s Bats lansează un nou single prin intermediul unui concert susţinut în Expirat Halele Carol, de la ora 20.00.

Cei de la Dream On Band susţin un concert în The Pub – Universității, de la ora 20.00. Cei de la Trooper susţin un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, miercuri 22 aprilie

În Sala "Gabriela Szabo", de la ora 18.00, se joacă meciul de baschet masculin dintre CSO Voluntari şi echipa poloneză Dziki Varşovia.

De la ora 17.00, în Sala Rapid se joacă meciul de handbal feminin dintre Rapid Bucureşti şi SCM Universitatea Craiova.

Întrebarea zilei Credeţi că Ilie Bolojan va rămâne premierul României? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰