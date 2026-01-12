Antena Meniu Search
Evenimente în Bucureşti, marţi 13 ianuarie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem abia la începutul săptămânii, ziua de marţi, 13 ianuarie 2026, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

de Redactia Observator

la 12.01.2026 , 15:29
Piesa de teatru "Familia Addams" se joacă marţi, 13 ianuarie, la Teatrul Excelsior din Bucureşti Piesa de teatru "Familia Addams" se joacă marţi, 13 ianuarie, la Teatrul Excelsior din Bucureşti - zilesinopti.ro

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 13 ianuarie 2026.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 13 ianuarie  

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Repetiție pentru o lume mai bună", la Teatrul Naţional Bucureşti, sau "Familia Addams", la Teatrul Excelsior.

Şi tot de la ora 19.00, în Aula Magna Politehnica Bucureşti se joacă piesa "Iona", în regia lui Florin Liţă.

Concerte în Bucureşti, marţi 13 ianuarie 

De la ora 20.00, în The Pub Universităţii sunteţi aşteptaţi la un "Revelion pe Rit Vechi", cu Pacifica, The M’s şi mulți alții.

De la ora 20.15, în Berăria H sunteţi aşteptaţi "My Way", un concert tribut Frank Sinatra susţinut de italienii de la Sinatra Swingin’ Room.

Evenimente sportive în Bucureşti, marţi 13 ianuarie 

Pe Patinoarul Berceni, de la ora 19.30 se joacă meciul de hochei pe gheaţă dintre Red Hawks București şi CSM Corona Brașov.

