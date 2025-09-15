Evenimente în Bucureşti, marţi 16 septembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem abia la începutul săptămânii, ziua de marţi, 16 septembrie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Piesa de teatru "Șase feluri de mâncare dintr-o singură găină" se joacă marţi, 16 septembrie, la Teatrul Nou, din Bucureşti - zilesinopti.ro

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 16 septembrie.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 16 septembrie

De la ora 19.30, la Teatrul Act se joacă piesa "Don Quijote", piesă prin care regizorul Alexandru Dabija propune o reinterpretare contemporană a mitului lui Don Quijote.

De la ora 20.00, la Teatrul Nou se joacă piesa "Șase feluri de mâncare dintr-o singură găină", după Hanna Slutcky.

Concerte în Bucureşti, marţi 16 septembrie

De la ora 21.00, în Berăria H este organizat un concert tribut Remember Vali Sterian. Concertul este susţinut de Luca’z Band, alături de invitații lor, Kethy Hardton, Dana Florian, Radu Gheorghe și Cristina Pleșa.

De la ora 20.00, în Quantic Pub este organizat un concert "All 4 Blues", cu Hanno Hoefer, Raul Kusak, Claudiu Purcarin şi Luis Angel Palomino Tuero.

