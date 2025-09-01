Evenimente în Bucureşti, marţi 2 septembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem abia la începutul săptămânii, ziua de marţi, 2 septembrie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 2 septembrie.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 2 septembrie

La Teatrelli, de la ora 19.00, se joacă piesa "Zeițe de categoria B", de Alexandra Felseghi, după o idee de și în regia lui Andrei Măjeri.

De la ora 20.00, la Teatrul Nou, se joacă piesa "Întoarcerea de acasă", un one-woman-show cu Gabriela Bîzgan.

Expoziţii în Bucureşti, marţi 2 septembrie

Dintre expoziţiile ce pot fi vizitate în această perioadă, recomandăm, în continuare, "Un minut pentru tine, o viață pentru ei", la Muzeul Național de Istorie Naturală "Grigore Antipa", sau "Arta vitraliului la 360° | Amalia Verzea", la ARCUB – Hanul Gabroveni.

De asemenea, la Muzeul Municipiului Bucureşti - Palatul Şuţu, puteţi vizita expoziţia intitulată "România Agfacolor. 1940-1948".

