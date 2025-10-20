Evenimente în Bucureşti, marţi 21 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem abia la începutul săptămânii, ziua de marţi, 21 octombrie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 21 octombrie.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 21 octombrie

Seara de teatru începe încă de la ora 19.00, când se joacă piese precum "Vicontele", la ARCUB, "Rătăcirea", la Teatrul Metropolis - Sala Mică, sau "Lungul drum al zilei către noapte", la Teatrul Naţional Bucureşti.

De la ora 19.30 se joacă "Toți privesc înainte", la Teatrul Apropo, iar de la ora 20.00 se joacă piese precum "Maitreyi", în Aula Magna Politehnica București, "Dacă te naști într-o luni, vei muri într-o vineri", la Teatrul Nou, sau "Soţ de vânzare", la Restaurant Elisabeta.

Spectacole în Bucureşti, marţi 21 octombrie

De la ora 19.00, la Ateneul Român avem concert susţinut de Ştefania Turcu, la vioară, şi Viorela Ciucur, la pian.

Tot de la ora 19.00, la Teatrul Metropolis se joacă spectacolul "Balena", după o idee de Samuel D. Hunter.

Expoziţii în Bucureşti, marţi 21 octombrie

La Muzeul Național al Literaturii Române pot fi vizitate, în continuare, expoziţii precum "Poems for Androids" sau "Pescuitul minunat".

