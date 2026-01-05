Evenimente în Bucureşti, marţi 6 ianuarie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem abia la începutul săptămânii, ziua de marţi, 6 ianuarie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 6 ianuarie.

Concerte în Bucureşti, marţi 6 ianuarie

De la ora 19.00, în Berăria H avem un concert tribut Robbie Williams. Concertul este susţinut de trupa italiană Strong. Iar seara continuă la Berăria H cu un concert special susţinut de Florin Salam, de la ora 23.15.

Pe de altă parte, în Riviera Park, de la ora 20.30, sunteţi aşteptaţi la un nou concert din seria Retro Night, concert ce îi are în prim plan pe Alexandra Crăescu & Americas Band.

Spectacole şi petreceri în Bucureşti, marţi 6 ianuarie

De la ora 20.30, în The Fool, sunteţi aşteptaţi la spectacol de stand-up comedy "Roast Your Post cu Mincu".

De la ora 22.00, în Club Control are loc o nouă petrecere din seria "Brutus Nights". Atmosfera este întreţinută de Călin, Tieftoner, bblove şi Claudia.

Târguri de Crăciun în Bucureşti, marţi 6 ianuarie

Sunt ultimele zile în care nostalgicii se mai pot bucura de existenţa câtorva târguri de Crăciun în Bucureşti.

Doar marţi, 6 ianuarie, şi miercuri, 7 ianuarie, vă mai puteţi bucura de tot ceea ce a însemnat Târgul de Crăciun "Winter Wonderland", deschis în Piaţa Alba Iulia, dar punctual încă mai sunt deschise şi alte câteva târguri de Crăciun mai mici din Bucureşti.

