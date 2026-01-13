Evenimente în Bucureşti, miercuri 14 ianuarie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem, încă, în prima parte a săptămânii, ziua de miercuri, 14 ianuarie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 14 ianuarie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 14 ianuarie

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Frumos e în septembrie la Veneția", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, sau "Nimic nu e întâmplător", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Opera de trei parale", la Teatrul Excelsior, "Tache, Ianke și Cadâr", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, "Doctorul", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, sau "Puricele în ureche", la Teatrul Elisabeta, în timp ce de la ora 19.30 se joacă piesa "Constelații", la Teatrul Act, şi "Fanteziile soțului meu", la Teatrul Roșu.

Concerte în Bucureşti, miercuri 14 ianuarie

De la ora 19.30, la Hanu' Berarilor Oprea Soare sunteţi aşteptaţi la "Mixtură de Lăutărie", concert susţinut de Dobrican și Mirea Band. Trupa Vama susţine un concert în Expirat Halele Carol, de la ora 20.00.

Taraful de la Vărbilău susţine un concert în Berăria H, de la ora 20.30, Emeric Imre susţine un concert în Riviera Park, de la ora 20.30, iar pe Puya îl puteţi vedea în concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, miercuri 14 ianuarie

De la ora 19.30, la Patinoarul Berceni se dispută un nou meci de hochei pe gheaţă între echipele Red Hawks Bucureşti şi CSM Corona Braşov.

