Adopți o oaie la o stână din România și primești brânza acasă

Bunicii noștri știau de la cine iau laptele. Știau numele vacii și cum arăta curtea. Legătura asta s-a rupt undeva între raftul din magazin și eticheta pe care scrie totul, mai puțin cine a muncit pentru ce ai în mână.

Astăzi, între producător și consumator există adesea mai multe etape, rafturi și etichete. De multe ori, știm ce cumpărăm, dar nu știm cine a produs acel lucru, în ce condiții sau câtă muncă se află în spatele lui.

Hambar își propune să readucă această legătură mai aproape de oameni, oferind un spațiu în care producătorii locali din România își pot prezenta produsele, iar consumatorii le pot descoperi și comanda direct.

În curând, pe Hambar, marketplace-ul online de producători locali, apare „Adoptă de la fermă”. Adopți un animal la o fermă, fermierul îl crește în continuare, iar tu primești acasă ce produce. Astfel poți susține un producător local și descoperi povestea produselor pe care le primești acasă.

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Cum funcționează

Alegi o fermă și un animal, o oaie la o stână, de exemplu. Fermierul rămâne fermier: el are grija animalului, el știe pășunea, el face brânza. Tu primești produsele acasă, livrate în condiții sigure. Animalul nu se mută nicăieri, rămâne la fermă, în grija omului care se ocupă de el.

Ce primești și cât de des ține de fermă și de animal, pentru că o stână nu lucrează după un calendar de birou. Condițiile fiecărei adopții se stabilesc cu fermierul și vor fi vizibile pe pagina lui, la deschiderea programului.

De ce contează pentru fermier

O fermă mică produce fără să știe cât va vinde, iar ce rămâne pleacă la un preț care nu acoperă munca. Un fermier care știe câți adoptatori are își poate face un plan: cât lapte are de prelucrat, pe ce să se bazeze luna următoare. Pentru o fermă de câteva animale, asta e singura formă de predictibilitate la care are acces.

Munca unui fermier nu se oprește atunci când produsele sunt gata. Urmează găsirea clienților, gestionarea comenzilor și încercarea de a valorifica întreaga producție. Uneori, produsele care nu se vând la timp ajung să fie comercializate la prețuri care nu reflectă munca depusă pentru obținerea lor.

Prin programul „Adoptă de la fermă”, fermierii pot avea o imagine mai clară asupra cererii. Știind câți oameni au ales să adopte un animal, aceștia își pot planifica mai bine producția și pot avea o predictibilitate mai mare pentru perioada următoare.

Locurile sunt puține

Programul nu funcționează pe principiul unei producții industriale, iar acesta este unul dintre aspectele importante ale inițiativei.

O fermă mică are un număr limitat de animale și o capacitate de producție care depinde de resursele și ritmul propriu de lucru. Un fermier nu poate avea grijă de un număr nelimitat de animale și nici nu își poate multiplica producția doar pentru că există mai mulți oameni interesați.

Din acest motiv, numărul adopțiilor va fi limitat pentru fiecare fermă în parte. Astfel, fiecare producător își poate asuma doar atât cât poate susține în condiții bune, fără să își schimbe artificial modul de lucru.

Cum te înscrii

Pe Hambar completezi formularul și apeși „Vreau să adopt”. Fără cost și fără obligație, iar când se deschid primele locuri, cei de pe listă află primii.

Hambar e un marketplace online unde cumperi direct de la producători locali din România: brânzeturi, miere, vinuri și băuturi, dulciuri și produse de băcănie.

Adoptă de la o fermă din România. Susține un producător local și descoperă povestea produselor pe care le primești acasă.