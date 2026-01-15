Evenimente în Bucureşti, vineri 16 ianuarie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că vineri, 16 ianuarie 2026, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Vineri, 16 ianuarie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 16 ianuarie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 16 ianuarie

Seara de teatru începe încă de la ora 18.00, când se joacă piesa pentru copii "Peter Pan", la Teatrul Ion Creangă. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă, printre altele, "Procesul lui Eichmann", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, sau "Rabbit Hole", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Ultima oră", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, "Măcel", la Teatrul Mic - Sala Studio, sau "Cum iubește cealaltă jumătate", la Teatrul Elisabeta, în timp ce de la ora 19.30 se joacă "Perspective grandioase", la Teatrul Nottara - Sala George Constantin, sau "Bărbați care salvează femei", la Teatrul Roșu.

Concerte în Bucureşti, vineri 16 ianuarie

Kirill Gerstein susţine un nou concert simfonic la Ateneul Român, de la ora 19.00, în timp ce, tot de la ora 19.00, pe Kempes îl puteţi vedea în concert în Quantic Pub.

Diana Matei & Taraful Cleante susţin un concert în 14thLANE, de la ora 20.00. Mihai Mărgineanu susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00, în timp ce pe Sorinel Puştiu îl puteţi vedea în concert la Berăria H, de la ora 22.45.

Evenimente sportive în Bucureşti, vineri 16 ianuarie

De la ora 19.00, în Sala Rapid se joacă meciul de baschet masculin dintre Rapid Bucureşti şi CSU Sibiu.

