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Evenimente în Bucureşti, vineri 21 august. Ce nu trebuie să ratezi

Magic Level & Liz susţin un concert vineri, 21 august, în Hard Rock Cafe din Bucureşti Magic Level & Liz susţin un concert vineri, 21 august, în Hard Rock Cafe din Bucureşti - zilesinopti.ro
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Cristi Ioniţă | Timp citire: 2 minute
Publicat la 20.08.2026, 09:32 | Modificat la 20.08.2026, 09:39

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru vineri, 21 august 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Vineri, 21 august 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 21 august 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 21 august

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De la ora 19.00 se joacă "Aici nu se simte", în Green Hours Jazz Cafe, şi "Mariaj în Do major", la Teatrul în Culise.

De la ora 19.30 se joacă "Un gigolo de 2 lei", la Teatrul Roșu, în regia lui Radu Gabriel.

Concerte în Bucureşti, vineri 21 august

Artiştii de la Umbra şi Rana susţin un concert în Quantic Pub, de la ora 19.00. Artiştii de la Give’n’Take susţin un concert în The Pub Universităţii, de la ora 19.30.

Miki ex K-PITAL susţine un concert, alături de band-ul ei, în Berăria H, de la ora 20.15. Magic Level & Liz susţin un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.30.

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Petreceri în Bucureşti, vineri 21 august

În Expirat Halele Carol, de la ora 20.00, sunteţi aşteptaţi la o petrecere intitulată "I want my MTV party".

În B52 The Club, de la ora 21.00, sunteţi aşteptaţi la o petrecere intitulată "MTV Rocks Party by Emo Reunion". Dragoș Ilici întreţine atmosfera "all night long" în Platforma Wolff, de la ora 22.00, iar în Gilda Music Lounge, tot de la ora 22.00, are loc o petrecere intitulată "LIPScani 53 #pebuzeletuturor".

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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