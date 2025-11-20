Evenimente în Bucureşti, vineri 21 noiembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că vineri, 21 noiembrie 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Vineri, 21 noiembrie 2025, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 21 noiembrie 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 21 noiembrie

Seara de teatru începe încă de la ora 18.00 cu piesa pentru copii "Fata babei şi fata moşneagului", care se joacă la Teatrul Țăndărică. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Iluzii", la FF Theatre, sau "Dineu cu proşti", la Teatrul Naţional Bucureşti.

Tot de la ora 19.00 se joacă piese precum "E vina ta!", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, "Mary Stuart", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio, "Spiritul de familie", la Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan, "Lexiconul amar", la Teatru Odeon - Sala Majestic, sau "Doamne Fereşte!", la Teatrul Mic - Sala Studio.

Concerte în Bucureşti, vineri 21 noiembrie

Blake Pouliot susţine un concert vocal-simfonic la Ateneul Român, de la ora 19.00. Trupa Omul cu Șobolani susţine un concert în Quantic Pub, de la ora 19.00.

Horia Brenciu susţine un concert la Sala Palatului, de la ora 19.30. Trupa Timpuri Noi susţine un concert aniversar în The Pub Universităţii, de la ora 20.00. Florin Ristei susţine un concert în Beluga Music & Cocktails, de la ora 22.30.

Evenimente sportive în Bucureşti, vineri 21 noiembrie

De la ora 19.30, în Sala "Gabriela Szabo", se joacă meciul de baschet masculin dintre CSO Voluntari şi Rapid Bucureşti. Tot în Sala "Gabriela Szabo", dar de la ora 15.00, se joacă şi meciul de volei feminin dintre CSO Voluntari şi Dinamo Bucureşti.

În Sala Apollo, de la ora 17.30, se joacă meciul de handbal masculin dintre CSM Bucureşti şi CSM Constanţa.

