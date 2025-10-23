Evenimente în Bucureşti, vineri 24 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că vineri, 24 octombrie 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Vineri, 24 octombrie 2025, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 24 octombrie 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 24 octombrie

Articolul continuă după reclamă

Ziua de teatru începe încă de la ora 17.00, când se joacă piese precum "Cine l-a ucis pe tata?", la Teatrul Metropolis - Sala Mare, "Reconstituirea", la Teatrul Naţional Bucureşti, sau "Un înger sosește la Babilon", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura. De la ora 18.00 se joacă piese precum "Mândrie și prejudecată (un fel de)", la Teatrul Excelsior, sau "Jack și vrejul de fasole", la Teatrul Țăndărică.

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Mic și-al dracu’", la Teatrul Evreiesc de Stat, "Opt femei", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, "Cină cu prieteni", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, sau "Colibri", la Teatrul de Artă.

Concerte în Bucureşti, vineri 24 octombrie

La Ateneul Român, de la ora 19.00, sunteţi aşteptaţi la un concert simfonic susţinut de Sesto Quatrini și Nikolai Luganski. De la ora 20.00, trupa Grimus susţine un concert aniversar în Quantic Pub.

Trupa Tamikrest, din Mali, susţine un concert în Control Club, de la ora 20.00, în timp ce trupa Publika susţine un concert în The Pub – Universității, tot de la ora 20.00.

Festivaluri în Bucureşti, vineri 24 octombrie

La Biblioteca Naţională are loc o nouă ediţie a Chocolate Saga, festivalul ciocolatei ajungând la ediția a VII-a. Conform organizatorilor, festivalul, care se desfăşoară în perioada 24-26 octombrie, este un eveniment dedicat bucuriei gustului.

La Baza Digului Lacului Morii, tot în perioada 24-26 octombrie, se desfăşoară West Side Hallo Fest 2025, festival dedicat sărbătorii de Halloween şi pe parcursul căruia vor susţine concerte Trooper, The Urs, Vunk, Iuliana Beregoi sau Omul cu Şobolani.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Mâncaţi zilnic 5 porţii de fructe și legume? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰