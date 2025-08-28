Evenimente în Bucureşti, vineri 29 august. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că vineri, 29 august 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Meciul de fotbal Rapid - UTA Arad se joacă vineri, 29 august, pe arena din Giuleşti - Profimedia (imagine ilustrativă)

Vineri, 29 august 2025, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 29 august 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 29 august

Seara de teatru începe încă de la ora 18.30, când se joacă piesa "Angajare de clovn", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier. De la ora 19.00 se joacă piesa "Colecționarul", la Teatrul în Culise, iar de la ora 19.30 se joacă "Divorț în ziua nunții", la Teatrul Roșu.

De la ora 20.00 se joacă piesa "Senzații noi", la FF Theatre, iar de la ora 20.30 se joacă piesa "Eminul meu iubit", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier.

Concerte în Bucureşti, vineri 29 august

Cel mai aşteptat concert al serii de vineri se anunţă a fi cel susţinut de Răzvan Ştef şi bandul acestuia, la Hard Rock Cafe, de la ora 21.30.

La Palatul Ghica Victoriei, de la ora 17.30, sunteţi aşteptaţi la momente de muzică clasică, iar în The Great Hill Music Club, de la ora 19.00, sunteţi aşteptaţi la Soul Serenade, recital susţinut de Adelina Chivu şi Andrei Rotariu.

Evenimente sportive în Bucureşti, vineri 29 august

Campionatul naţional de fotbal continuă, vineri seara, cu primul meci din etapa a 8-a. Rapid Bucureşti primeşte replica formaţiei UTA Arad, într-o partidă care se joacă pe arena din Giuleşti şi începe de la ora 20.30.

Vineri începe, practic, şi campionatul naţional de handbal masculin. În Sala Dinamo, de la ora 18.00, se joacă meciul dintre Dinamo Bucureşti şi Universitatea Cluj.

