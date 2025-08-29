De la începutul lui 2025, nu a trecut săptămână fără ca măcar o femeie să fi fost ucisă, în România. Sunt 36 de victime, răspândite în toată ţara. Un fenomen naţional, pe care autorităţile încearcă cu disperare să-l ţină sub control. Se caută soluţii, sunt iniţiative legislative, însă România rămâne teren fertil pentru astfel de drame: ţara noastră are printre cele mai multe cazuri de violenţă în cuplu faţă de femei, la nivel european.

Cazurile de femicid din 2025 au venit în cascadă, motiv pentru care statisticile se schimbă de la o săptămână la alta şi nici măcar autorităţile nu au datele puse cap la cap. De aceea, încă nu se ştiu detalii despre toate tragediile întâmplate până în acest moment.

Femicid şi feminicid. Statisticile negre care arată că neimplicarea statului duce la drame

Termenul de femicid a apărut recent în România, după toate cazurile de crimă, unele de o cruzime ieşită din comun. În timp ce unele femei sunt ucise din cauza geloziei sau răzbunării, altele mor doar pentru că… sunt femei.

O bucureşteancă a simţit pe pielea ei această ură. Femeia de 48 de ani a fost înjunghiată de un bărbat pe care nu îl cunoştea. Acesta doar căuta o victimă de sex feminin pe care să îşi verse frustrarea extremă. Din fericire, femeia nu şi-a pierdut viaţa în urma atacului. Un atac spontan, în plină zi, în apropierea unei stații de metrou.

Femicidul se referă la fapte de violenţă comise asupra unei femei din diverse motive, gelozie, răzbunare, ură, pe când feminicidul este tradus foarte simplu ca faptă de mare violenţă, omor, comis asupra unei femei doar pentru că este femeie. Atât. Singura vină a acestei persoane este că este femeie, explică criminologul Dan Antonescu, pentru Observatornews.

De-a lungul anilor, numărul femeilor care sunt ucise se adună şi ajunge la câteva sute. Numărul cazurilor a rămas, din păcate, constant, iar asta nu înseamnă decât faptul că autorităţile nu au dezvoltat, încă, o strategie sau un sistem prin care să oprească aceste crime sau să ajungă la toate victimele.

Datele colectate de Institutul European pentru Egalitate de șanse arată că, din anul 2014, până în anul 2022, 661 de femei au fost ucise de partenerii lor de viață. Cele mai multe crime săvârşite asupra femeilor au fost în anul 2018, când au fost înregistrate 86 de cazuri de femicid, relatează Denisa Dicu, reporter Observator.

Justificările agresorilor. Motive de Ev Mediu, combinate cu lipsa raţiunii

Specialiştii spun că femicidul îşi are rădăcinile adânc în cultura noastră, din vremurile în care femeile erau considerate ca fiind bunuri aflate în proprietatea bărbaţilor. Acesta este şi motivul pentru care România ocupă primele poziţii în lista statelor europene privind cazurile de violenţă în cuplu.

Ne spuneau că "domnule, dacă nu era să fie a mea, să nu fie a nimănui!". De aceea o omora. E adevărat ca acea fractură logică apare în momentul in care îl intrebi “bun, şi ce ai rezolvat?”, mai spune expertul Dan Antonescu.

Lipsa de educaţie a autorului, lipsa de empatie, lipsa logicii în comportament, dorinţa de răzbunare, simţul proprietăţii faţă de partenera de viaţă sunt doar câteva dintre elementele care îi definesc pe aceşti indivizi, adaugă acesta.

Explicaţia pentru care multe femei aleg să rămână alături de agresorul lor

La nivel european, potrivit unui raport Eurostat, România se situează pe al patrulea loc în topul țărilor în care femeile sunt supuse la violenţă psihologică în viaţa de cuplu, mai exact 45% dintre femei. Iar 25% dintre românce au răspuns că au fost victimele violenței fizice, un procent dublu față de media europeană.

În primele 6 luni ale acestui an, poliţiştii români au fost chemaţi să intervină în peste 61 de mii de cazuri de violenţă în familie.

Şase mii de agresori s-au ales cu ordine de protecţie provizoriu, în timp ce 4 mii de femei au refuzat emiterea unuia.

De unde se naşte, totuşi, această violenţă şi de ce o femeie rămâne într-o relaţie sau căsnicie cu un bărbat care o abuzează?

Abuzul acesta emoțional resimţit pe perioade lungi de timp, izolează practic victima şi o lasă fără o plasă de siguranţă, fără nişte contacte către care să se ducă atunci când are nevoie de ajutor.

Victimele experimentează abuz economic, poate că sunt dependente financiar de partenerii lor, vorbim de situaţii în care poate nu au unde să se ducă, punctează Adela Alexandru, expert în egalitate de gen la ONG-ul FILIA.

Schimbarea din legislaţie care ar putea fi colacul de salvare pentru mii de victime

După unul dintre cele mai tragice cazuri de femicid, crima din Cosmopolis, s-au făcut şi primii paşi pentru schimbarea legislaţiei, în aşa fel încât femicidul să fie incriminat în Codul Penal. O astfel de iniţiativă a fost votată de Senatul italian, care a adoptat cu unanimitate un proiect de lege potrivit căruia crimele săvârşite asupra femeilor din ură de gen să fie pedepsite cu închisoarea pe viaţă. Experţii de la noi sunt însă sceptici.

Nu cred că ar putea fi o soluţie, unii ar putea spune că este o soluţie discriminatorie poate, în schimb eu vin cu altă propunere. Şi vin cu această propunere de ani şi ani de zile: În Codul Penal, dacă ar fi introdusă o sintagmă la unele dintre infracţiuni şi aici mă refer la omorul calificat, mă refer la viol, dacă ar apărea sintagma "fără posibilitate de liberare condiţionată", acest lucru ar fi descurajant pentru toţi cei care au tendinţa sau tentaţia de a comite astfel de fapte, conchide expertul Dan Antonescu.

Adela Alexandru adaugă: Nu avem campanii de informare care să prezinte victimelor alternative, soluţii pe care le au pentru a părăsi relaţiile abuzive în care se află, specialiştii care intră în contact cu victimele violenţei domestice nu au pregătirea necesară pentru a înțelege complexitatea fenomenului.

Cele care se simt în pericol şi au nevoie de consiliere sau de un loc în care să locuiască temporar pot suna oricând, gratuit, la numărul de telefon 0800500333. În primele 5 luni ale lui 2025, doar 3.500 de femei au apelat la linia telefonică dedicată victimelor violenţei domestice.

