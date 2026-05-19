Video Craiova a sărbătorit toată noaptea, după ce titlul a revenit în Bănie după 35 de ani

Craiova a fost cuprinsă de sărbătoare după victoria istorică a Universitatea Craiova în fața Universitatea Cluj. Mii de suporteri s-au adunat în Piața Mihai Viteazu, Craiova pentru a-i întâmpina pe jucători și pentru a celebra trofeele câștigate. Pe scenă, fotbaliștii au fost ovaționați, iar fanii au scandat numele echipei. La eveniment a participat și antrenorul echipei, care a mulţumit suporterilor.  

de Diana Severin

la 19.05.2026 , 10:21
"Tot ceea ce ne-au oferit aceşti băieţi - merită toate felicitările, toate elogiile şi apluzele voastre!", a declarat Sorin Cîrţu, preşedinte onorific „Universitatea Craiova".

Jucătorii Craiovei au ridicat trofeul în fața celor 15.000 de suporteri adunaţi ca să celebreze victoria de duminică. 5-0 cu U Cluj în meciul care a transformat, din nou, Universitatea Craiova în campioana României.

Aseară, echipa a plecat într-o paradă cu un autocar descoperit înainte ca sărbătoarea să continue în Piața "Mihai Viteazul". Acolo, campionii au fost întâmpinați de fani în urale, cu fumigene și steagurile echipei fluturând, într-o atmosferă de sărbătoare.

A trecut atât de multă vreme încât... parcă nici nu ştim să ne bucurăm aşa cum ar trebui. Mai bine de trei decenii au trecut de când Craiova a obţinut ultima dată titlul de campioană - în sezonul 1990-1991.

Tiltul după 35 de ani

Filipe Coelho a reușit performanța de a aduce primul titlu în Craiova după 35 de ani. Portughezul a scris astfel istorie în fotbalul românesc. Tehnicianul Universității a reușit să facă ceva ce nu a făcut niciun antrenor până acum în istoria Ligii 1, fie el român sau străin.

"Am reuşit asta cu ajutorul vostru. Fără voi ar fi fost imposibil", a declarat Filipe Coelho, antrenor „Universitatea Craiova".

"Nu s-a aşteptat nimeni că o să-i batem în halul ăsta, vă spun sincer. Ne aşteptam şi noi să-i batem cu 1-0,2-0, dar 5-0, n-am mai văzut aşa ceva. Zici că au lipsit. Mai bine nu se prezentau", spune un suporter.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu a anunțat că antrenorul și jucătorii echipei Universitatea Craiova vor primi titlul de Cetățeni de Onoare ai orașului, după ce au readus trofeul de campioană a României la fotbal în Bănie.

