Trei oglinzi, muzică live și o invitație la introspecție. Weekend Sessions, cel mai cuminte festival, a adus în grădina Casei Filipescu-Cesianu o ediție unde arta și muzica s-au întâlnit cu un mesaj social puternic. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a prezentat campania națională antidrog "Conștient, nu dependent", transformând evenimentul într-un apel la responsabilitate și conștientizare.

Instalația cu oglinzi a devenit punctul zero al festivalului. Fiecare vizitator și-a văzut reflecția și a fost invitat să își pună întrebarea-cheie: Dependență sau libertate?"

Specialiști antidrog au discutat deschis cu participanții, fără prejudecăți, despre cum poate fi prevenit consumul de substanțe periculoase.

"Obiectivul nostru este să facem prevenire înaintea desfășurării festivalulu, să luăm măsuri pentru protejarea, pentru protejarea copiilor, pentru informarea părinților, informare a copiilor, să facem tot ceea ce depinde de noi, ca societate, ca instituție, ca lucrurile să fie în regulă și să nu avem astfel de incidente care, din păcate, vedem că se produc", spune Cătălin Ţone, expert Antidrog.

"Eu mă adresez nu numai școlii gimnaziale, ci și tinerilor de la liceu. Sunt interesați de întregul fenomen, nu neapărat de dependență, pentru că ei vor să înțeleagă în primul rând ce se întâmplă, ce să nu faci ca să nu ajungi la dependență", spune Adriana Iancu, director școala gimnazială 206 București.

Cei prezenți au participat la un exercițiu interactiv de gândire critică prin activitatea "Stop, decide, conștientizează!". Totodată, publicul a fost invitat să participe și la concursul național de scenarii de film "Conștient, nu dependent".

"Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a amenajat un stan dedicat campanie conștient, nu dependent. O campanie antidrog care își propune să conștientizeze, să informeze și să aducă cât mai aproape informațiile față de toate clasele predispuse consumului de droguri. Ne bucurăm să putem organiza această acțiune de astăzi într-un cadru un care regăsim atât părinți, copiii, bunici, așadar toate vârstele și o ne putem bucura de o acțiune cât mai amplă", spune Cătălina Dumitraşcu, social-media manager FDVDR.

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a adus campania antidrog chiar în mijlocul comunității. Mesajul este clar: prevenția eficientă nu se face doar în școli sau instituții, ci acolo unde oamenii sunt deschiși la dialog – în muzee, în parcuri și la festivaluri. De la tineri până la părinți și bunici, fiecare a plecat cu un gând important: alegerea corectă îți poate schimba viitorul.

"Pe mine mă ajută să-mi reamintesc de fiecare dată când e important, este să fiu atentă cu ce persoane umblu, ce fac, ce consum și cât de important este să fiu atentă cu cine petrec timpul".

"Consider că această activitate este foarte importantă pentru generația mea deoarece mulți tineri nu conștientizează cât de mult te poate afecta un drog. Unde poți să ajungi", spun tinerii.

Weekend Sessions a adunat și de această dată sute de iubitori de muzică, artă și relaxare. Muzica live, atelierele pentru copii și expozițiile în aer liber au transformat curtea muzeului Casa Filipescu-Cesianu într-un spațiu cultural deschis pentru toate vârstele.

"Avem mulți artisti locali care își expun operele de artă, ilustrații prin copaci, dar și ateliere pentru copii, foarte mulți copii care au venit aici. Exact noi ne dorim să deschidem spațiile culturale, cum este această curte a muzeului Casa Filipescu-Cesianu, către toată lumea, mai ales cei mici, să se împrietenească cu operele de artă cultura", spune Cristina Bolohan, communication manager Weekend Sessions.

Festivalul continuă weekendul viitor, cu o ediție specială pe faleza Cazinoului din Constanța.

