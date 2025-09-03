GHID: Cum îşi pot plăti contribuţia la sănătate cei care au rămas fără asigurare de la 1 septembrie

Peste 650.000 de români au rămas fără asigurare la sănătate de la 1 septembrie, după ce şi-au pierdut statutul de co-asiguraţi. Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a elaborat un ghid prin care aceştia îşi pot face plăţile pentru a îşi recâştiga beneficiile de asigurat.

Ghid pentru plata contribuţiei la sănătate - INQUAM / George Călin

Ca să afli dacă eşti asigurat, trebuie să accesezi formularul CNAS, unde trebuie să introduci CNP-ul şi codul de verificare.

Persoanele care sunt în prezent co-asigurate vor fi încă afișate ca „asigurate” până la 1 septembrie 2025. După această dată, statutul se va actualiza automat.

Dacă ești „Neasigurat” și nu ai contract de muncă, pensie sau alt statut protejat, trebuie să te asiguri voluntar.

În acest moment, salariul minim brut în România este de 4050 de lei. Baza de calcul pentru plată este de şase minime, deci 24.300 de lei. Contribuţia CASS este de 10% din această sumă, deci 2430 de lei, pe an. Aceasta acoperă 12 luni de asigurare, indiferent de luna în care este făcută plata.

Cum devii asigurat voluntar

Primul pas este depunerea unei declaraţii unice. Aceasta poate fi:

- completată online şi depusă în Spaţiul Privat Virtual (SPV) al ANAF

- trimisă prin Poştă, cu confirmare de primire

- completată şi depusă la un ghişeu ANAF

Declaraţia poate fi descărcată de AICI.