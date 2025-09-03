Antena Meniu Search
GHID: Cum îşi pot plăti contribuţia la sănătate cei care au rămas fără asigurare de la 1 septembrie

Peste 650.000 de români au rămas fără asigurare la sănătate de la 1 septembrie, după ce şi-au pierdut statutul de co-asiguraţi. Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a elaborat un ghid prin care aceştia îşi pot face plăţile pentru a îşi recâştiga beneficiile de asigurat. 

la 03.09.2025 , 15:07
GHID: Cum îşi pot plăti contribuţia la sănătate cei care au rămas fără asigurare de la 1 septembrie

Ca să afli dacă eşti asigurat, trebuie să accesezi formularul CNAS, unde trebuie să introduci CNP-ul şi codul de verificare. 

Persoanele care sunt în prezent co-asigurate vor fi încă afișate ca „asigurate” până la 1 septembrie 2025. După această dată, statutul se va actualiza automat.

Dacă ești „Neasigurat” și nu ai contract de muncă, pensie sau alt statut protejat, trebuie să te asiguri voluntar.

În acest moment, salariul minim brut în România este de 4050 de lei. Baza de calcul pentru plată este de şase minime, deci 24.300 de lei. Contribuţia CASS este de 10% din această sumă, deci 2430 de lei, pe an. Aceasta acoperă 12 luni de asigurare, indiferent de luna în care este făcută plata.

Cum devii asigurat voluntar

 Primul pas este depunerea unei declaraţii unice. Aceasta poate fi:

- completată online şi depusă în Spaţiul Privat Virtual (SPV) al ANAF

- trimisă prin Poştă, cu confirmare de primire

- completată şi depusă la un ghişeu ANAF

Declaraţia poate fi descărcată de AICI

Declaraţia unică pentru asigurare voluntară CASS

foto: site ANAF, captură FACIAS

Pasul 2: completarea declaraţiei

Completează cu NUME, PRENUME, CNP și ADRESA DE DOMICILIU.

Pe pagina a treia: bifează SECȚIUNEA 1, litera E, și completează Baza de calcul CASS 2025: 24.300 lei și contribuția: 2.430 lei. Aceeași sumă se trece și în secțiunea 3.

Dacă completezi digital, validează formularul înainte de trimitere apăsând butonul de pe prima pagină sus. Dacă primești eroare trebuie să verifici cu atenție datele introduse.

Validare declaraţie

site ANAF, captură FACIAS

Pasul 3: înregistrarea declaraţiei

În cazul declaraţiilor trimise online, acestea trebuie încărcate AICI. Dacă vorbim de cele trimise prin Poştă, ele trebuie trimise la Administraţia Financiară de domiciliu, cu confirmare de primire. În cel de-al treilea caz, la ghişeul ANAF, declaraţia va fi înregistrată de un funcţionar. 

Pasul 4: Plata contribuţiei

Cei de la FACIAS transmit că poți plăti în tranșe: 25% (607,5 lei) imediat, restul până la 25 mai 2026.

Plata integrală este posibilă online (internet banking, Ghiseul.ro) sau la Trezorerie/ANAF.

Pentru a achita contribuția CASS aferentă Declarației Unice, este necesar să utilizezi conturile IBAN corespunzătoare Trezoreriei Statului. Aceste conturi sunt organizate pe județe și sectoare ale municipiului București. Pentru a identifica contul IBAN specific zonei tale, accesează lista oficială actualizată a conturilor IBAN disponibile pe site-ul ANAF la ACEST LINK

Pe această pagină, vei găsi un fișier PDF cu lista completă a conturilor IBAN, organizate pe județe și sectoare. Este important să selectezi contul corespunzător localității tale pentru a asigura corectitudinea plății.

Exemplu de completare a plății:

Destinatar: Trezoreria Statului – [Județul/Sectorul corespunzător]

Cont IBAN: [Contul specific județului/sectorului]

Sumă: 2.430 lei (pentru anul 2025)

Detalii plată: „CASS – Declarație Unică 2025 – CNP [CNP-ul tău]”ANAF

Modalități de plată:

Online prin internet banking: Utilizează contul IBAN corespunzător zonei tale, disponibil în lista ANAF.

Prin Ghiseul.ro: Dacă ai autentificare, poți plăti obligațiile fiscale online.

La casieriile Trezoreriei Statului/ANAF: Plata se poate efectua în numerar sau cu cardul, în funcție de disponibilitatea POS-ului ANAF

Notă: Asigură-te că la efectuarea plății menționezi CNP-ul tău și tipul obligației – „CASS – Declarație Unică 2025”. Este recomandat să păstrezi dovada plății pentru eventuale verificări ulterioare.

Cine este automat asigurat în sistemul naţional de sănătate

Nu trebuie să plătești CASS dacă te încadrezi în una dintre următoarele categorii:

Copil, elev sau student (până la 26 de ani, în anumite condiții)

Femeie însărcinată

Pensionar

Șomer indemnizat

Persoană cu handicap grav sau bolnav în programe naționale de sănătate

Persoană în concediu pentru creșterea copilului

Redactia Observator
Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

