Aroma cafelei de specialitate poate fi savurată acum, şi acasă. Prin urmare, din ce în ce mai mulţi români se echipează temeinic pentru această mică plăcere a dimineţii.

Tot mai mulți români se echipează temeinic pentru această mică plăcere a dimineții, transformându-se în adevărați "home barista".

Pe fondul creșterii prețurilor din cafenele, mulți preferă să își prepare cafeaua în propria bucătărie, dorind ca băutura de acasă să aibă gustul celei profesionale. Potrivit estimărilor, peste 85% din consumul de cafea se face acasă, iar metodele de preparare la filtru sau espresso câștigă tot mai mult teren.

Festivalurile de cafea devin, la rândul lor, tot mai populare. Râșnițele, espressoarele și cafelele de specialitate au început să înlocuiască treptat cafeaua industrială din casele românilor. Astfel, pentru mulți, ritualul cafelei de dimineață s-a transformat într-o adevărată experiență.

Articolul continuă după reclamă

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰