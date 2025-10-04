Antena Meniu Search
Video "Home barista", noul trend al românilor pasionaților de cafea

Aroma cafelei de specialitate poate fi savurată acum, şi acasă. Prin urmare, din ce în ce mai mulţi români se echipează temeinic pentru această mică plăcere a dimineţii.

de Mădălina Chiţac

la 04.10.2025 , 14:11

Tot mai mulți români se echipează temeinic pentru această mică plăcere a dimineții, transformându-se în adevărați "home barista".

Pe fondul creșterii prețurilor din cafenele, mulți preferă să își prepare cafeaua în propria bucătărie, dorind ca băutura de acasă să aibă gustul celei profesionale. Potrivit estimărilor, peste 85% din consumul de cafea se face acasă, iar metodele de preparare la filtru sau espresso câștigă tot mai mult teren.

Festivalurile de cafea devin, la rândul lor, tot mai populare. Râșnițele, espressoarele și cafelele de specialitate au început să înlocuiască treptat cafeaua industrială din casele românilor. Astfel, pentru mulți, ritualul cafelei de dimineață s-a transformat într-o adevărată experiență.

cafea
