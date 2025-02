Împreună o putem ajuta pe Giulia să vadă lumina zilei!

Este mică și gingașă ca o păpușă și are un râs molipsitor. Însă la un an și două luni, cât are acum, Giulia nu știe cum arată chipul mamei, al tatălui sau al surorii sale. Nu știe cum arată lumina soarelui și nici jucăriile ei preferate. Împreună o putem ajuta pe Giulia să vadă, cu un simplu SMS la 8848.