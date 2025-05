A fost cea mai bună zi din acest an pentru iubitorii de kitesurfing care nu au mai stat pe gânduri şi şi-au înălţat zmeele în văzduh. Când vântul e prielnic, pot face salturi care îi ridică metri buni deasupra mării.

"E un vânt nărăvaş astăzi, e uşor instabil pentru că bate de deasupra oreaşului şi vine tot în valuri. Mă aşteptam să pot să mă dau bine cu un zmeu mai are, dar voi lua unul mai mic", spune un iubitor de kitesurfing.

Pe lângă vânt e mare nevoie şi de pasiune, voință, dar şi un strop de nebunie.

Cei care vor să inveţe să zboare deasupra valurilor pot merge la centrele specializate deschise pe litoral. O oră de curs costă 350 de lei.

"Nu sunt destule zile de vânt pe câţi doritori sunt. Dacă ar fi zile de vânt ar fi excelent. Lista tot creşte, marea ar fi plină", spune Ștefan, instructor.

"Le recomand practicanţilor când vor începe cursul să se domumenteze puţin înainte de practicarea acestui sport cu cine-l fac şi cu ce echipamente lucrează, deoarece se pot întâmpla accidente din cauza acestor persoane care îşi iau acest rol de instructor", spune Andrei Damian, instructor kite-surfing.

Vlad are 18 ani şi s-a îndrăgostit de acest sport extrem de la 7 ani. Acum se pregăteşte să devină instructor şi să le transmită şi altora pasiunea pentru acest sport.

"Tatăl meu face kite boarding de foarte mulţi ani. Am văzut când eram mic la el, mi-am dorit şi eu să fac şi uşor-uşor am început să mă dau. Am stat pe plajă, mi-a plăcut şi uşor-uşor am început să mă perfecţionez în sportul ăsta", spune Vlad.

Pentru un echipament complet de kitesurfing pasionaţii plătesc între 2.500 şi 5.000 de euro

