O nouă lege care protejează animalele schimbă regulile în gospodăriile românilor. Proprietarii de câini trebuie să se asigure că animalele trăiesc în condiţii bune şi că nu deranjează vecinii. În caz contrar, ei riscă o amendă de până la 500 de lei.

Cei care stau la curte și au câini trebuie să asigure condiții optime de trai. Acestea sunt câteva reguli esențiale, în fond. Una dintre ele se referă la distanța la care trebuie amplasată cușca câinelui față de gardul vecinului. Aceasta ar trebui poziționată la cel puțin 60 de centimetri.

Apoi, cușca trebuie să fie adaptată taliei câinelui, pentru ca acesta să poată sta în picioare sau să se întoarcă. De asemenea, lesa patrupedului trebuie să fie realizată dintr-un material care să nu-i provoace răni și să aibă o lungime de cel puțin 2 metri. Totodată, proprietarii care își scot câinii la plimbare trebuie să aibă asupra lor și materialele necesare pentru curățarea dejecțiilor, dar și carnetul de sănătate al animalului.

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

