Trei sferturi dintre cei care au sub 30 de ani spun că se simt singuri, că e tot mai greu să găsească pe cineva şi nici nu mai au energie pentru o relaţie. Tehnologia a adâncit fenomenul şi tot ea vine cu soluţii. Pentru câteva sute de lei, inteligenţa artificială creează partenerul ideal virtual.

Indiferent de motive, şapte din zece tineri din România au renunţat să-şi mai caute jumătatea. Psihologii spun că există un cumul de epuizare emoţională, teamă de respingere și oboseală socială în rândul celor din generaţia Z. Aşa a apărut conceptul de speed dating, întâlniri pe repede-înainte pentru cei care încă mai cred în iubire la prima vedere.

"De obicei ai între 3 și 10 minute la dispoziție să vezi dacă există chimie. Prima impresie e cea care dă verdictul: un posibil nou început sau doar o conversație banală despre vreme și hobby-uri. Dacă nu se aprinde nicio scânteie, tu decizi când următorul pretendent intră în scenă. Si tot așa până ai găsit alesul sau ai epuizat toate variantele", descrie întregul proces reporterul Observator Ana-Maria Munteanu.

Mulţi cred că iniţiativa este bună, oamenii chiar au nevoie să se întâlnească din nou faţă în faţă, dar avertizează că, fără autenticitate şi răbdare, totul riscă să se transforme într-un alt joc al aparenţelor.

"Poţi în 3 minute să întrebi ce scopuri sau ce obiective în viaţă are. Şi aşa, fizic, îţi poţi da seama prin răspunsurile spontane ale persoanei cât de sinceră este. Studiile arată că nu îţi trebuie decât câteva secunde ca să îţi dai seama dacă placi pe cineva sau nu", spune Livia Dima, psihoterapeut.

"În 5 minute nu prea ai cum să cunoşti o persoană. Îţi trebuie cam o lună de zile, cel puţin, după părerea mea", susţine un domn.

"Pare că acolo vin fix oamenii care nu mai nicio speranţă în viaţă şi cred că acolo e şansa lor. Şi nici acolo nu e şansa lor. Prea multe pretenţii şi nu se oferă nimic. La 20 de ani, tu ca bărbat, oricum te baţi cu ăia de 40 de ani pe iubita ta", susţine un tânăr.

Aplicațiile de dating au început, de asemenea, să prindă contur în România în 2015 și în prezent au peste un milion de utilizatori. În 2025, însă, inclusiv întâlnirile digitale capătă forme tot mai surprinzătoare. Inteligenţa artificială îţi poate crea partenerul ideal virtual.

"Putem avea un partener care să corespundă sexual, afectiv, emoţional şi psihologic cu nevoile noastre. Partenerul există doar în mintea subiectului profund bolnav care caută o variantă nouă de afecţiune în mediul virtual. Între 1 şi 3 ani, începânde de astăzi, vom ava primele căsătorii virtuale dintree un partener vitual şi un partener umanoid", a declarat psihologul Radu Leca.

Un partener "la comandă" costă 350 de lei pe an şi se poate obţine în doar câteva minute.​

