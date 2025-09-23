În inima Moldovei, la Iași, într-o garsonieră modestă, locuiește un copil care pare desprins dintr-o altă lume. Un copil care rezolvă în fracțiuni de secundă exerciții pe care adulții abia le-ar înțelege. Un copil care a învins nu doar ecuațiile, ci și viața.

Numele lui este Karlos Tănăsucă, are 12 ani și o poveste care te lasă fără aer. Părăsit de mamă, crescut cu multe sacrificii de tată și cu o minte briliantă, băiatul se supără doar când, din cauza neajunsurilor financiare, ratează câte un concurs. Dar atunci când reușește să ajungă se întoarce mereu cu premii.

El este Karlos Tănăsucă, un băiat crescut în umbra greutăților, dar luminat de curaj. Un copil care a arătat că succesul nu e rezervat celor privilegiați, ci celor care nu renunță. Un copil care ne amintește că geniul nu are adresă de lux, ci credință, muncă și iubire.

"Matematica pentru mine inseamnă 75% din toată mintea mea. Când fac calcule oamenii zic că e ceva nemaipomenit, fac unele calcule mai grele decât orice, fac calcule la viteza de 0.1 secunde", a spus Karlos Tănăsucă.

"Este un cadou de la Dumnezeu cred, e un copil excepțional, cred că am renunțat la orice privilegiu din viața de bărbat și mi-am dedicat viața și activitatea pentru educația lui. Nu am alte activități decât profesor mamă și serviciu. Să îl văd pe el fericit, chiar dacă are 12 ani eu îi spun ca e un copil bătrân, procesează ca un adult", a mărturisit Florin Zapodeanu, tatăl lui Karlos.

Părăsit de mamă, crescut cu sacrificii de tatăl său

La doar doi ani, Karlos a fost părăsit de mama sa. De atunci, singurul reper, sprijin și prieten i-a rămas tatăl - un bărbat simplu, care și-a transformat taxiul în sursă de trai, dar și în refugiu, în planuri de viitor, în speranță. Lucrează aproape non-stop pe străzile Iașului, zi și noapte, ca să-i ofere băiatului său nu doar mâncare și haine, ci șansa la un viitor mai bun.

Reporter: Ce înseamnă tatăl tău pentru tine?

Karlos: "Aproape totul, tatăl meu m-a sprijinit când nu am luat locul 1-2 sau campion. (...) Foarte multe sacrificii, lucrează clinic 7-10 ore pe zi, în unele zile vine la 6-7 uneori la 11 noaptea, eu știu să mănânc să îmi fac de mâncare. Îmi dă tot ce vreau și dacă nu poate să-mi dea ceva nu e nicio problemă pentru că îl înțeleg."

"Greu, greu. La un moment dat mă gândesc să plec din țară cu tot cu el aici nu mai știu unde să mă duc și la ce uși să mai bat. Lucrez și sâmbătă și duminică câteodată să pot acoperi cheltuielile. Facem și noi cheltuieli așa mai ieftin nu ne avântăm în chestii scumpe și nici el nu e pretențios", a completat tatăl lui Karlos.

N-a avut bani pentru meditații, pentru școli private sau tabere costisitoare. Dar i-a oferit tot ce a contat: dragoste, încredere și libertatea de a visa.

La 12 ani, Karlos vrea să devină specialist IT

Karlos visează la un viitor în care va deveni specialist IT și va revoluționa tehnologia globală. Visează că va putea, într-o zi, să-i întoarcă tatălui său tot ce a primit.

"Atât îmi doresc eu, un curs de IT la care aș putea să învăț chestii multe și lucruri importante. Nu ar avea bani să plătească un curs profesional. De exemplu, anul acesta pentru o vacanță la mare sau undeva nu avem bani suficienți", a mai spus copilul de 12 ani.

"Devine tot mai greu cu situația actuală, statul nu contribuie cu nimic la copiii ăștia, el face o materie care nu e recunoscută de învățământul din România", a relatat tatăl lui Karlos.

În fața unui laptop vechi, Karlos și-a antrenat mintea. Și nu oricum. La 12 ani, poate rezolva un exercițiu cu 70 de termeni în 0,5 secunde și chiar Poate face două calcule complexe simultan, în timp ce recită poezii.

"Sunt foarte bucuros de rezultatele lui excepționale și sunt sigur ca pe viitor va fi una din valorile țării. Ce face mintea lui e excepțional. Mă ajută Dumnezeu", a completat tatăl lui Karlos.

Realizează 200 de calcule de toate tipurile într-o jumătate de oră - un record greu de atins chiar și de calculatoare performante.

Recent, Karlos s-a întors din Egipt cu titlul suprem la Campionatul Internațional Horus 10: The Champion.

Copilul-geniu din Iași, premiat cu bursă de excelență

Micul geniu este membru finalist în campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României", ediția 2024 a Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, fiind premiat cu o bursă de excelență.

"A fost de mare ajutor, fiecare bănuț m-a ajutat, mai ales cu fondurile, tata mi-a cumpărat papuci a cumpărat multă mâncare și chestii esențiale la un concurs în Bulgaria cred", a mai spus Karlos.

Dar, dincolo de toate aceste performanțe, Karlos este o lecție de viață. Un copil-geniu, crescut de un tată singur, care a demonstrat că nu contează de unde vii, ci încotro te îndrepți. Este simbolul unei generații care are nevoie de susținere, de oportunități, nu de etichete. Este copilul plecat de nicăieri, care poate ajunge oriunde.

