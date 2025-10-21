Datoriile tocmai au scos de pe şine zeci de garnituri, începând de astăzi. În total, peste 60 de trenuri ale CFR Călători sunt suspendate, după ce compania nu şi-a plătit la timp restanţe de peste 100 de milioane de lei către CFR Infrastructură. Pentru Observator, ministrul Transporturilor a declarat că va începe, evident, verificările. trebuie să afle ce a dus la acumularea datoriilor uriaşe, a cui e vina şi mai ales cum poate rezolva problema.

"Sistemul feroviar din România suferă de subfinanţare cronică, o problemă care afectează grav funcţionarea sa. Subvențiile nu sunt plătite la timp, ceea ce a dus la acumularea unor datorii semnificative. Putem vorbi şi despre un management defectuos al companiilor feroviare, care agravează blocajul existent. Directorii companiilor feroviare, care beneficiază de numeroase drepturi, trebuie să îşi asume şi obligaţiile. Trenurile trebuie să circule conform standardelor. Voi iniţia rapid un audit financiar pentru a identifica cauzele exacte ale problemelor", a declarat în exclusivitate pentru Observator ministrul Transporturilor Ciprian Ştefan.

Peste 60 de trenuri, suspendate de astăzi

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Banii reprezintă mărul discordiei în această situație, spun surse Observator. Practic, CFR Călători nu mai are dreptul în momentul de față de a folosi infrastructura feroviară din cauza unei datorii de peste 100 de milioane de lei, pe care CFR Călători o are practic la cel care administrează infrastructura feroviară, adică CFR SA, o situație care nu este deloc nouă.

Călătorii au mai primit această amenințare că se vor suspenda trenurile și în luna august. De altfel, a existat această inițiativă și în ianuarie, iar cei de la ARF au transmis că trenurile oprite până acum în 2025 de către CFR Călători au dus la o datorie către stat de 20 de milioane de euro, sumă pe care CFR Călători ar trebui să o restituie.

Şi dacă nu se vor acorda sumele necesare pentru funcționarea CFR Călători, cei de la companie spun că ar urma să fie și alte trenuri suspendate începând din luna noiembrie.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu decizia CCR privind pensiile magistraţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰