Postul Crăciunului 2025, cât durează şi când avem dezlegare la peşte

Credincioşii din întreaga ţară fac pregătirile pentru intrarea în Postul Crăciunului 2025 sau Postul Naşterii Domnului, post care durează până spre sfârşitul lunii decembrie.

Conform specialiştilor, Postul Naşterii Domnului sau Postul Crăciunului este primul post din anul bisericesc, care începe la data de 1 septembrie, şi ultimul post din anul civil sau aşa-numitul an calendarisitic.

În principiu, Postul Crăciunului începe pe 15 noiembrie dar cum anul acesta data de 15 noiembrie pică într-o zi de sâmbătă, deci este prefaţată de o altă zi de post, practic, Postul Crăciunului este mai lung cu o zi decât în mod normal.

Cât durează Postul Crăciunului 2025

Practic, pentru că este prefaţat de o zi de post, Postul Naşterii Domnului sau Postul Crăciunului durează 41 de zile în 2025. În general, nu este considerat cel mai aspru post de peste an, în condiţiile în care avem multe zile cu dezlegare la peşte sau dezlegare la ulei şi vin.

Conform doxologia.ro, Postul Crăciunului amintește de postul îndelungat al patriarhilor și drepților din Vechiul Testament, în așteptarea venirii lui Mesia – Izbăvitorul, dar aduce aminte și de postul lui Moise de pe Muntele Sinai, când acesta aștepta să primească cuvintele lui Dumnezeu, Decalogul, scris pe lespezile de piatră ale Tablelor Legii.

Când avem dezlegare la peşte în Postul Crăciunului 2025

Cum spuneam, Postul Naşterii Domnului sau Postul Crăciunului 2025 nu este considerat cel mai aspru din an pentru că nu este cel mai lung, fiind depăşit de Postul Paştelui, şi cuprinde şi o mulţime de zile în care avem dezlegare la peşte sau dezlegare la ulei şi vin.

Concret, vineri, 21 noiembrie 2025, sâmbătă, 22 noiembrie 2025, duminică, 23 noiembrie 2025, sâmbătă, 29 noiembrie 2025, duminică, 30 noiembrie 2025, miercuri, 3 decembrie 2025, joi, 4 decembrie 2025, vineri, 5 decembrie 2025, sâmbătă, 6 decembrie 2025, duminică, 7 decembrie 2025, vineri, 12 decembrie 2025, sâmbătă, 13 decembrie 2025, şi duminică, 14 decembrie 2025, credincioşii au dezlegare la peşte. Acelea sunt zile în care credincioşii pot consuma peşte sau produse care provin de la peşte, cum ar fi icrele.

În schimb, marţi, 18 noiembrie 2025, joi, 20 noiembrie 2025, marţi, 25 noiembrie 2025, joi, 27 noiembrie 2025, marţi, 2 decembrie 2025, marţi, 9 decembrie 2025, joi, 11 decembrie 2025, marţi, 16 decembrie 2025, joi, 18 decembrie 2025, şi marţi, 23 decembrie 2025, credincioşii au dezlegare la ulei şi vin. Acelea sunt zile în care credincioşii pot consuma alimente gătite cu ulei, dar fără să provină de la animale, şi pot bea alcool, respectiv vin.

