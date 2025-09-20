Are doar 11 ani, dar a trecut printr-un coșmar pe care mulți adulți abia l-ar putea îndura. Andreea, o fetiță din Ialomița, a supraviețuit atacului unor câini care i-au mâncat o ureche și i-au sfâșiat corpul. După două operații în România și alte două într-un spital din Barcelona, Andreea se pregătește acum pentru o nouă etapă de reconstrucție a părților sfâșiate de câini. Părinții sunt hotărâți să îi redea copilei înfățișarea de dinainte de tragedie, dar au nevoie de sprijin financiar. Îi putem ajuta, pe ei și pe Andreea, donând câte doi euro la numărul fără recurență 8848.

"Eu nu am nici măcar un Bine la şcoală, am numai Fb".

Cu temele făcute, cu note mari în carnet și cu zâmbetul larg, așa am găsit-o pe Andreea, o fetiță de 11 ani, care, în aprilie 2023, a trecut printr-o dramă cumplită. Mușcată de mai mulți câini, a ajuns atunci în stare critică la spital, cu răni grave pe tot corpul și cu urechea dreaptă smulsă.

Joaca s-a transformat în coșmar

"A venit soţul şi a zis să mergem la vecini, la nişte prieteni de familie, să luăm o căruță, să ne ducem să aducem şi noi o schelă să facem aici la casă ce ne mai trebuie. Andreea când ne-a văzut că ieşim cu maşina, a venit fuga la mine "Merg şi eu cu tine mama", a povestit Ligia Sanda Apostol, mama Andreei.

Cât părinții rezolvau treburi de adulți, Andreea a intrat în curtea unei vecine, să se joace cu cățeii din curte. În doar câteva clipe, joaca s-a transformat în măcel.

"Câinii erau în curte, dar nu au fost agresivi cu ea până atunci. Ne-a sunat, cred că nu a durat, maxim 5 minute, vino repede, nici nu ştia ce să zică, că fata…, câinii…, moare...", a continuat mama fetiţei.

Atacul câinilor, o luptă pentru viață

Andreea fusese înconjurată de patru câini, trei dintre ei au mușcat-o pe tot corpul cu o viteză uluitoare.

"Ea, mi-a spus soţul, era pe scaun, şi cu toată pielea dată pe o parte, plină de sânge. Eu când am văzut-o, mi-a venit rău", a mai spus femeia.

Primul ajutor Andreea l-a primit în Spitalul din Urziceni. Stabilizată, fetița a fost preluată de un elicopter, adusă la București, la Grigore Alexandrescu, și băgată imediat în operație. În opt ore, chirurgii au eliminat hemoragia, au închis plăgile și s-au asigurat că Andreea nu va face infecție.

Andreea a supravieţuit miraculos

"Îi mâncase urechiușa, la cap îi smulseseră toată pielea, toată partea de aici, la gât, la mânuță, peste tot. Și norocul ei a fost că nu i-au rupt jugulara, un milimetru și o omora", a adăugat Ligia Apostol.

Recuperarea a fost grea, dar pielea s-a prins, iar fetița și-a revenit neașteptat de bine. Și a început lungul drum al îndepărtării urmelor măcelului.

"Aici în țară a zis să îi pună ceva de silicon cu un șurub, și nu am fost de acord. Am zis poate reușim să îi facem din pielea ei naturală", a explicat mama fetiţei.

Cu bani luați prin credite și cu ajutor de la oameni, Andreea a făcut deja două operații într-un spital din Barcelona.

Operații costisitoare pentru o viaţă normală

"Ne-a cerut 21.000 de euro pentru reconstrucția urechiuşii. Din banii care au fost, ne-a dus la 7.000 doar scoaterea cicatricilor", îşi aminteşte Ligia.

Acum, la urechea mâncată are pus silicon, provizoriu, și urmează reconstrucția urechii.

"Va trebui să o desfacă iarăși aici, îi scoate siliconul, îi ia de aici de la burtică cartilajul și îi face exact aceeași formă cum e aici, urechiușă normală", a subliniat. cu speranţă, mama Andreei.

Pentru această nouă etapă chirurgicală importantă, Andreea are nevoie de aproximativ 20.000 de euro. Puteți ajuta donând 2 Euro printr-un SMS la numărul 8848, număr fără recurență, prin plată cu cardul sau prin transfer bancar.

