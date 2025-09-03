Șapte din zece români caută în supermarketuri eticheta "Produs românesc", mai ales la fructe și legume de sezon. Dar abundența verii lasă loc, toamna aceasta, lipsurilor și scumpirilor. Vremea a lovit culturile, iar unele produse s-ar putea scumpi cu 30%. Specialiștii avertizează: faceți provizii acum - peste o lună, produsele românești de sezon vor fi mai rare și mai costisitoare.

În supermarketuri, găsim acum mai multe produse locale, direct de la producătorii români.

Aproximativ jumătate din fructele şi legumele pe care le găsim în hypermarketuri sunt de origine românească. De trei ori mai mult decât acum 7-8 ani, de exemplu. Căutăm mai ales fructe şi legume de sezon, cum ar fi strugurii.

Client: Sunt produse mai sănătoase! Nu sunt cu pesticide! Dacă mi-a plăcut, am cumpărat

Client: Vrem să încurajăm comerţul românesc

Iar vara a fost sezonul în care am putut profita din plin de fructe şi legume româneşti. Roşiile şi pepenii au fost preferate, cu vânzări chiar duble faţă de anul trecut, în magazine, dar şi online.

Client: Sunt mai gustoase, de aia aleg produs românesc! Cred că sunt şi mai naturale

Specialiștii avertizează că toamna nu va mai aduce aceeași abundență. Vremea a afectat grav recoltele.

Vlad Gheorghe, preşedinte Asociaţia de Fructe şi Legume: Mărul, preponderent, pruna şi strugurele, vor creşte preţurile cu cel puţin 30%. Efectiv nu sunt, nu găsim noi să mâncăm! Sfatul meu către consumator e să facă aprovizionarea acum, până la sfârşitul lui septembrie, că după aceea nu se ştie dacă vor mai fi produse autentice româneşti

Florin Şelaru, manager depozit supermarket online: Pe începutul acesta de toamnă, observăm o creştere în tot ceea ce înseamnă produse bio, ecologică. Vedem că undeva la 15% din clienţii noştri comandă produse care sunt ecologice, fructe şi legume în mod special, iar valoarea coşului de cumpărături pentru ei creşte implicit cu 20-30% faţă de un coş normal

Nutriţioniştii încurajează dieta bazată pe alimente locale.

Şerban Damian, nutriţionist: Este o idee bună să consumăm produse locale, pentru că ajung mult mai repede în frigiderul nostru decât dacă sunt transportate de la mii de kilometri, ţinute în condiţii poate mai bune, poate mai proaste

Vânzările au crescut semnificativ și la cartofi, ceapă și morcovi românești, care nu au lipsit din coșul de cumpărături vara aceasta.

