Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Protest spontan la combinatul siderurgic din Galaţi. Angajaţii au intrat cu forţa în birourile conducerii

Protest violent la combinatul siderurgic din Galaţi, aflat în prag de faliment. Sute de angajaţi au intrat cu forţa în combinatul închis de un an şi jumătate, ca să îi întrebe pe directori şi pe liderii de sindicat când repornesc furnalele. Niciunul dintre cei căutaţi nu a fost, însă, de găsit.

de Redactia Observator

la 02.10.2025 , 13:36

Zeci de siderurgiști s-au adunat la un protest spontan în fața porților combinatului siderurgic Liberty Galați. Oamenii au mers întâi la sediul sindicatului, unde nu au găsit pe nimeni cu care să vorbească.

Muncitorii au intrat apoi în incinta Combinatului, fără a fi opriți de agenții de pază, și au mers la Turnul administrativ, clădire în care se află birourile conducerii.

Salariații Liberty Galați spun că nu și-au încasat salariile restante. Peste patru mii de angajaţi sunt acum în şomaj tehnic şi au fost anunţaţi că producţia nu va porni nici luna aceasta.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

combinat galati somaj
Înapoi la Homepage
Valentin Ceauşescu, apel disperat către statul român. Situaţia teribilă în care a ajuns fiul fostului dictator
Valentin Ceauşescu, apel disperat către statul român. Situaţia teribilă în care a ajuns fiul fostului dictator
Theo și Cesima revin la Power Couple România! Cei doi vor testa toate probele și vor aduce conținut exclusiv în mediul online
Theo și Cesima revin la Power Couple România! Cei doi vor testa toate probele și vor aduce conținut exclusiv în mediul online
Irina Manea, schimbare radicală de look. Soția lui Cristi Manea de la Rapid este de nerecunoscut
Irina Manea, schimbare radicală de look. Soția lui Cristi Manea de la Rapid este de nerecunoscut
Ies la lumină detalii tulburătoare în cazul ucrainencei care a fugit de război, dar a murit în SUA. Martorii au spus ce au văzut
Ies la lumină detalii tulburătoare în cazul ucrainencei care a fugit de război, dar a murit în SUA. Martorii au spus ce au văzut
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi avea curajul să vă daţi demisia fără să aveţi un plan?
Observator » Ştiri sociale » Protest spontan la combinatul siderurgic din Galaţi. Angajaţii au intrat cu forţa în birourile conducerii