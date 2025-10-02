Protest violent la combinatul siderurgic din Galaţi, aflat în prag de faliment. Sute de angajaţi au intrat cu forţa în combinatul închis de un an şi jumătate, ca să îi întrebe pe directori şi pe liderii de sindicat când repornesc furnalele. Niciunul dintre cei căutaţi nu a fost, însă, de găsit.

Zeci de siderurgiști s-au adunat la un protest spontan în fața porților combinatului siderurgic Liberty Galați. Oamenii au mers întâi la sediul sindicatului, unde nu au găsit pe nimeni cu care să vorbească.

Muncitorii au intrat apoi în incinta Combinatului, fără a fi opriți de agenții de pază, și au mers la Turnul administrativ, clădire în care se află birourile conducerii.

Salariații Liberty Galați spun că nu și-au încasat salariile restante. Peste patru mii de angajaţi sunt acum în şomaj tehnic şi au fost anunţaţi că producţia nu va porni nici luna aceasta.

