Război declarat graffiti-ului în București. Planul făcut public de autorități

Fațadele clădirilor din zonele protejate din inima Bucureștiului vor fi curățate de graffiti-uri și de afișele ilegale, transmite Primăria. Sunt două opțiuni: la clădirile private, proprietarii pot să le curețe pe banii lor sau pot să aplice la un program al Primăriei prin care vor primi 80% din sumă. Restul trebuie achitat în 30 de zile de la prestarea serviciului.

În acest moment, sute de clădiri sunt pline de graffiti ori acoperite de afișe. Asta dă senzația de haos urbanistic și degradare. În plus, tencuiala tradițională a clădirilor monument istoric este afectată.

Drept urmare, a fost inițiat acest program de curățare a clădirilor. Va fi implementat zonal, iar cei vizați vor fi anunțați individual, pe măsură ce se ajunge la ei.

Vizate sunt clădirile din Zona Construită Protejată a Bucureștiului. Vor fi identificate e Poliția Locală. Singurele care vor fi ocolite sunt cele la care se constată că ar putea fi stricată fațada, dacă se intervine.

Ce trebuie să știe proprietarii sau asociațiie de proprietari

Potrivit Primăriei, aceștia vor primi notificare de la Poliția Locală și vor fi instruiți cu privire la pașii care trebuie parcurși să se înscrie în program.

AU DOUĂ OPȚIUNI:

Conformare voluntară - îndepărtează graffiti-ul sau afișajul pe cheltuiala proprie;

Se înscriu în Program, pentru ca intervenția să fie făcută de autoritatea publică, prin structurile desemnate.

Termenul de înscriere în program este de 45 de zile calendaristice de la data notificării.

Programul va fi publicat pe site-ul Primăriei Generale. Zonele vizate vor fi stabilite de Direcția de Urbanism.

Cum vor autoritățile să prevină ca vandalii să strice din nou fațadele

În zona vizată de program, va fi implementat un sistem integrat de monitorizare și prevenție. Constă în:

- Intensificarea supravegherii video

- Patrularea activă a echipelor de Poliție Locală

- Derularea unor campanii publice de informare

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a solicitat luni, 23 martie, "imperativ", modificarea legislației pentru a permite intervenția eficientă a Primăriei Generale în vederea igienizării arterelor din zona centrală a Bucureștiului, prin îndepărtarea afișelor de pe clădirile de patrimoniu și a graffiti-ului, scrie Agerpres.

