Report uriaș la Joker: peste 12 milioane de euro la categoria I. Un român a ratat la mustață marele premiu

Reportul la Joker a depășit 61,53 milioane de lei (peste 12,06 milioane de euro) la categoria I, după tragerile de duminică. În paralel, și la Loto 6/49 se înregistrează un report important, de peste 11,35 milioane de lei (peste 2,22 milioane de euro), în timp ce noi trageri sunt programate pentru joi, anunță Loteria Română.

de Redactia Observator

la 30.03.2026 , 15:46
Joi, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, Loteria Română a acordat peste 44.700 de câștiguri în valoare totală de peste 3,66 milioane de lei.

La Noroc este în joc un report cumulat de peste 5,48 milioane de lei (peste 1,07 milioane de euro) în timp ce la Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I de peste 48.100 de lei.

Un român a câștigat aproape un milion de lei la categoria a II la Joker

Articolul continuă după reclamă

La Loto 5/40 este în joc un report de peste 118.900 de lei (peste 23.300 de euro) iar la Super Noroc se înregistrează un report de peste 133.300 de lei (peste 26.100 de euro).

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat cinci câștiguri în valoare de 63.569,28 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenții din Orăștie și din Satu Mare, pe aplicația mobilă AmParcat.ro și pe joaca.loto.ro.

La tragerea Joker s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 994.189,04 lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

loto loto 6 din 49 rezultate loto numere loto loto azi joker
