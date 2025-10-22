Nu mai ieşim atât de des în oraş, dar nici mari bucătari nu ne-am făcut peste noapte. Cele mai noi studii din HoReCa arată că românii nu au renunţat la mâncarea comandată. De fapt, livrările reprezintă 27% din piaţa totală, mai mult decât restaurantele cu servire la masă. Prânzul venit la pachet la birou e bătut în cuie pentru cei mai mulţi angajaţi. Iar unii intră în aplicaţiile de delivery şi seara, când ajung acasă şi nu au nimic pentru cină

În unele zile, comenzile pentru acasă sau la birou sunt mai multe decât numărul clienţilor care intră în local. Mulţi comandă acasă nu doar pentru că e mai comod, ci şi mai ieftin. Vânează oferte sau împart mâncarea.

Chiar dacă fast food-ul e preponderent, românii şi-au rafinat gusturile. În ultimul an, au testat cam tot ce livrează platformele.

În ciuda creşterilor evidente de pe segmentul de livrări, unii rămân sceptici la comezile de mâncare sau pur şi simplu vor să facă economii

Specialiştii spun că segmentul de livrări a luat avânt atât de mult încât industria îşi regândeşte strategia: de la ambalaje şi până la ofertele speciale pe care românii le caută în aplicaţiile de livrare. Cel mai mare succes îl au meniurile şi promoţiile 1+1 sau 2+1.

