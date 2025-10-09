Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Salariaţii care au copii încadraţi în grad de handicap pot munci 8 zile pe lună de acasă

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea care prevede că salariaţii care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani, încadraţi în grad de handicap, beneficiază de 8 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă. Execepţie fac situaţiile în care natura sau felul muncii nu permite desfăşurarea activităţii în astfel de condiţii.

de Redactia Observator

la 09.10.2025 , 16:31
Salariaţii care au copii încadraţi în grad de handicap pot munci 8 zile pe lună de acasă Salariaţii care au copii încadraţi în grad de handicap pot munci 8 zile pe lună de acasă - arhivă

Legea prevede că salariaţii care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani, încadraţi în grad de handicap, beneficiază de 8 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, în condiţiile Legii nr. 81/2018, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiilor în care natura sau felul muncii nu permite desfăşurarea activităţii în astfel de condiţii.

În cazul salariaţilor care au în întreţinere 2 sau mai mulţi copii încadraţi în grad de handicap cu vârsta de până la 18 ani, pentru fiecare copil se mai acordă câte două zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă.

De această prevedere beneficiază şi salariaţii care au în întreţinere copii gemeni, tripleţi sau multipleţi cu vârsta de până la 18 ani.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

handicap copii telemunca zile libere
Înapoi la Homepage
Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”
Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! &#8220;Nu mai poate să o susțină&#8221;
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep a surprins pe toată lumea. ”Cea mai tare”
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep a surprins pe toată lumea. ”Cea mai tare”
„Am cumpărat cu 500.000 € o casă în Spania în 2001, azi valorează cu 150.000 € mai puțin”. Capcana în care au căzut sute de străini
„Am cumpărat cu 500.000 € o casă în Spania în 2001, azi valorează cu 150.000 € mai puțin”. Capcana în care au căzut sute de străini
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă simţiţi stresaţi atunci când circulaţi pe străzile din România?
Observator » Ştiri sociale » Salariaţii care au copii încadraţi în grad de handicap pot munci 8 zile pe lună de acasă