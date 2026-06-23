Sânzienele 2026: semnificația sărbătorii și tradițiile respectate pe 24 iunie

Pe 24 iunie, românii sărbătoresc an de an Sânzienele, o zi asociată cu magia naturii, iubirea și fertilitatea. În multe zone ale țării, tradițiile păstrate de sute de ani spun că florile de sânziene au puteri speciale, iar ritualurile practicate în această zi pot aduce noroc, sănătate și împlinirea dorințelor.

Sânzienele, sărbătorite în fiecare an pe 24 iunie, ocupă un loc special în tradițiile românești. Considerată una dintre cele mai importante sărbători populare ale verii, această zi este înconjurată de credințe, obiceiuri și superstiții transmise din generație în generație. Potrivit tradiției, Sânzienele aduc noroc, dragoste și belșug, iar oamenii respectă o serie de ritualuri pentru a avea parte de sănătate și prosperitate.

Sânzienele 2026. Ce semnifică sărbătoarea de pe 24 iunie

Sânzienele sunt celebrate anual pe 24 iunie și coincid cu sărbătoarea creștină a Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. În tradiția populară românească, această zi marchează momentul în care natura ajunge la apogeul puterii sale, iar florile, plantele și câmpurile sunt considerate binecuvântate.

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În folclor, Sânzienele sunt descrise ca făpturi fantastice, asemănătoare unor zâne bune, care dansează în noaptea de dinaintea sărbătorii și aduc fertilitate pământului, sănătate oamenilor și rod bogat culturilor. Se spune că acestea protejează gospodăriile și îi ajută pe cei care respectă tradițiile specifice zilei.

Tradiția coronițelor din flori de sânziene

Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri este culesul florilor de sânziene în dimineața zilei de 24 iunie. Din aceste flori galbene se împletesc coronițe care sunt apoi purtate pe cap sau așezate la porți, ferestre și uși pentru a proteja casa și familia.

În unele regiuni ale țării, fetele nemăritate își pun coronițele sub pernă în noaptea de Sânziene, în speranța că își vor visa viitorul soț. Alte tradiții spun că dacă o coroniță aruncată pe acoperiș rămâne acolo, persoana care a aruncat-o va avea noroc și sănătate în anul care urmează.

Ce este bine să faci de Sânziene

Potrivit tradiției populare, în această zi este bine să culegi flori de sânziene și să le păstrezi în casă, deoarece sunt considerate aducătoare de noroc și protecție. De asemenea, oamenii obișnuiau să meargă pe câmp înainte de răsărit pentru a strânge roua de pe plante, despre care se credea că are proprietăți vindecătoare.

În multe sate, femeile duc flori la biserică pentru a fi sfințite, iar apoi le păstrează peste an alături de icoane. Se spune că acestea pot fi folosite în momente dificile sau atunci când cineva din familie este bolnav.

Superstiții de Sânziene

Ziua de 24 iunie este însoțită și de numeroase superstiții. Tradiția spune că nu este bine să se lucreze la câmp sau să se facă treburi grele în gospodărie, deoarece acest lucru ar putea atrage ghinionul. În unele zone se credea că cei care nu respectă sărbătoarea riscă să fie pedepsiți de Sânziene prin furtuni, grindină sau recolte slabe.

De asemenea, bătrânii spuneau că în noaptea de Sânziene cerurile se deschid pentru o clipă, iar cei cu suflet curat pot avea parte de semne sau de împlinirea unor dorințe.

Sânzienele și tradițiile iubirii

Sărbătoarea este asociată și cu dragostea. În credința populară, noaptea de Sânziene este una dintre cele mai favorabile perioade pentru aflarea ursitului sau pentru întărirea relațiilor dintre îndrăgostiți. Din acest motiv, multe dintre obiceiurile practicate de fete aveau legătură cu căsătoria și viitorul partener.

Chiar dacă multe dintre aceste tradiții sunt privite astăzi ca parte a patrimoniului cultural și folcloric, ele continuă să fie respectate în numeroase comunități din România și reprezintă o legătură importantă cu valorile și credințele transmise de generațiile trecute.