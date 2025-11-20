Şcolile de stat ajung să funcţioneze doar cu donaţii şi sponsorizări. Iar în lipsa unor investiţii publice serioase, multe unităţi de învăţământ se văd nevoite să se descurce singure. Deşi există programe şi linii de finanțare pentru laboratoarele de ştiinţe, spre exemplu, acestea nu reuşesc să acopere nevoile reale. Aşa că unele şcoli caută soluţii alternative.

Şcoala românească e repetentă la capitolul "laboratoare".

"Sunt generaţii întregi de elevi care au terminat şcoala fără să fi făcut vreodată vreun experiment la chimie sau biologie, aşa că nu e de mirare că se îndepărtează de studiul ştiinţelor exacte. Laboratoarele din şcolile din România sunt relicve din alte vremuri: slab finanţate, neutilizate sau chiar inexistente, fără investiţii făcute în istoria recentă.", a transmis Iulia Pop, reporter Observator.

Adelina este doctorand în chimie aplicată în domeniul criminalisticii, la Universitatea de Vest din Timişoara. Încă din liceu a început să observe lipsurile din sistemul de învăţământ.

Articolul continuă după reclamă

"Noi avem o problemă în ţară şi cu partea de laboratoare. Nu se focusează profesorii atât de mult pe partea de ştiinţe, nu avem dotări, nu avem substanţe, nu avem reactivi cu care să lucrăm și, în al doilea rând şi salariile sunt destul de mici.", a transmis Adelina Bucălae, student doctorand.

"La domeniul chimie în momentul de faţă, noi nu producem suficienţi studenţi cât am putea angaja în acest domeniu.", a adăugat Vlad Chiriac, prodecan Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie UVT.

Problema laboratoarelor de ştiinţe e prezentă peste tot în şcoli: fie nu există spaţiu, fie nu sunt bani. Astfel că elevii ajung să înveţe experimentele din manual, dar nu şi să le practice.

"Am pierdut o serie de etape din cauza anilor întregi în care nu s-a investit aproape deloc în ceea ce priveşte dotarea cu laboratoare. Venirea claselor pregătitoare în şcoală, în urmă cu ceva ani, a dat peste cap multe instituţii de învăţământ mari, acestea rămânând fără spaţii.", a transmis Sorin Ionescu, director Colegiul Naţional Bănăţean.

Colegiul Naţional Bănăţean, ridicat doar din sponsorizări

La unul dintre cele mai mari licee din Timişoara, Colegiul Naţional Bănăţean, un laborator de biochimie a fost inaugurat exclusiv cu bani din sponsorizări. A costat 18.000 de euro.

Reporter: Cât de greu este să faceţi laboratoare fără sprijin din privat?

Sorin Ionescu: E imposibil, pentru că suntem o şcoală cu peste 2500 de elevi, cerinţele sunt extrem de mari.

De luna trecută, tot cu sprijin din mediul privat, elevii de aici au parte şi de un laborator de astrofizică, realizat cu 10.000 de euro.

"Noi, din păcate, nu am fost aşa de privilegiaţi, dar mă bucur pentru colegii mai mici.", a adăugat o studentă la Medicină.

"Suntem unul dintre liceele norocoase, pentru că încă mai avem laboratoare care nu sunt săli de clasă şi pe care putem să le dotăm și utilizăm.", a transmis Florina Ianculescu, profesor de chimie.

La nivel naţional există programe de finanţare pentru dotările şcolare, însă acestea acoperă doar o parte din necesar. La Timişoara, de pildă, sunt fonduri prin PNRR pentru echiparea a 40 de laboratoare, dar mai durează până când echipamentele vor ajunge la elevi şi profesori.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii? Singuri Agenţii

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰