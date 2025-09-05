O adevărată lecţie de omenie vine din Bacău. Vorbim despre cinci copii orfani, crescuţi cu greu de bunici, care au primit în prag de şcoală nu doar ghiozdane şi haine noi, ci şi un dar nepreţuit, o speranţă.

O asociație caritabilă, sprijinită de jandarmi, le-a adus daruri şi, odată cu ele, zâmbete şi încredere.

"Pentru noi zâmbetele copiilor sunt confirmarea că misiunea noastră a avut sens. Ne dorim să fim alături de ei nu doar prin suport finhanciar, ci şi moral, încurajându-i să crească responsabil şi să creadă într-un viitor sigur", a declarat Alexandra Danculea, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău.

Deşi viaţa i-a încercat greu, iar bunicii duc o luptă zilnică pentru a-i ţine pe băncile şcolii, micuţii răspund cu rezultate excelente la învăţătură, care fac cinste întregii familii.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei La şcoala copilului vostru se poartă uniformă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰