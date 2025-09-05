Antena Meniu Search
Video Speranţă pentru cinci copii orfani din judeţul Bacău, înainte de începerea anului şcolar

O adevărată lecţie de omenie vine din Bacău. Vorbim despre cinci copii orfani, crescuţi cu greu de bunici, care au primit în prag de şcoală nu doar ghiozdane şi haine noi, ci şi un dar nepreţuit, o speranţă.

de Redactia Observator

la 05.09.2025 , 09:37

O asociație caritabilă, sprijinită de jandarmi, le-a adus daruri şi, odată cu ele, zâmbete şi încredere.

"Pentru noi zâmbetele copiilor sunt confirmarea că misiunea noastră a avut sens. Ne dorim să fim alături de ei nu doar prin suport finhanciar, ci şi moral, încurajându-i să crească responsabil şi să creadă într-un viitor sigur", a declarat Alexandra Danculea, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău.

Deşi viaţa i-a încercat greu, iar bunicii duc o luptă zilnică pentru a-i ţine pe băncile şcolii, micuţii răspund cu rezultate excelente la învăţătură, care fac cinste întregii familii.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

copii orfani ghiozdane asociatie caritabila scoala
