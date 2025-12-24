Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Țările din Europa unde se păstrează cele mai neobișnuite obiceiuri de Crăciun

Crăciunul, cea mai iubită sărbătoare a creştinilor este înconjurată de tradiţii şi ritualuri. Iar colindatul este elementul central pe care îl regăsim oriunde în lume în preajma sărbătorii Naşterii Domnului. Iar superstiţiile legate de această sărbătoare au creat tradiţii fascinante care încă mai sunt vii în multe ţări din Europa.

de Andra Costea

la 24.12.2025 , 14:04

Crăciunul nu este nicăieri în lume doar despre decorațiuni, brazi și cadouri. Dincolo de tradițiile cunoscute, multe țări păstrează obiceiuri vechi, uneori surprinzătoare. Şi vedem chiar acum câteva exemple europene foarte interesante.

În Austria și Germania, îl descoperim pe Krampus, un personaj, care "pedepsește" copiii obraznici înainte de sărbători. Localnicii se costumează și defilează pe străzi ca să alungespiritele rele de iarnă.

În Spania, copiii au un aliat neobișnuit: Tió de Nadal, sau "bușteanul care aduce cadouri". Copiii îl hrănesc, îl acoperă cu pătura și îl lovesc cu bețe, iar bușteanul le dă în schimb daruri.

Articolul continuă după reclamă

În Islanda, sărbătorile sunt animate de cei 13 Yule Lads, spiriduși cu personalități diferite, care lasă dulciuri sau cartofi copiilor, în funcție de comportamentul lor. Iar în Scandinavia, vechea capră de Yule, făcută din paie, veghează piețele orașelor, simbol al solstițiului și al fertilității.

În Grecia localnicii țin focul aprins pe tot parcursul nopţii de Crăciun sau lasă obiecte la ușă, pentru a-i împiedica pe spiriduşii răi să intre în casă.

Iar în Norvegia, tradiția cere să ascundem mătura şi toate ustensilele pentru curăţenie. Altfel, lăsate la vedere în Ajun, ar poate fi "împrumutate" de spiritele poznaşe de iarnă. Sincer, pe aceasta aş încerca-o şi eu. Le-aş ascunde încă de pe acum şi le-aş lăsa acolo cât mai mult.

 

Andra Costea
Andra Costea Like

Mi-am început călătoria ca jurist crezând că asta este singura metodă de a lucra cu adevărul. Curiozitatea şi ambiția însă m-au împins să explorez întotdeauna profunzimea fiecărei povești iar asta m-a făcut să realizez predilecţia mea către jurnalism.

craciun europa obiceiuri inedite
Înapoi la Homepage
Cel mai tare cadou de Crăciun pe care şi l-a făcut Ion Ţiriac
Cel mai tare cadou de Crăciun pe care şi l-a făcut Ion Ţiriac
Îți mai amintești de Adela Lupșe cu replica celebră "Vreau să sune telefonul?". Cum arată acum și cu ce se ocupă
Îți mai amintești de Adela Lupșe cu replica celebră "Vreau să sune telefonul?". Cum arată acum și cu ce se ocupă
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
În Cecenia lui Kadîrov femeile n-au nicio șansă. Cazul șocant al tinerelor care au fugit din țară ca să se salveze. Apoi au fost ucise
În Cecenia lui Kadîrov femeile n-au nicio șansă. Cazul șocant al tinerelor care au fugit din țară ca să se salveze. Apoi au fost ucise
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi făcut din timp cumpărăturile de Crăciun sau încă mai aveţi de umblat prin magazine?
Observator » Ştiri sociale » Țările din Europa unde se păstrează cele mai neobișnuite obiceiuri de Crăciun