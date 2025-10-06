Echitaţia începe uşor, uşor să devină un sport tot mai popular în România. Este adevărat, nu avem momentan competiţii recunoscute la nivel internaţional, însă avem sportivi pasionaţi care îşi doresc să facă performanţă. Dar ca să ajungă pe podium, este nevoie de multă muncă şi eforturi uriaşe din partea părinţilor.

Spectacol de echitație la Căpușu Mare, în județul Cluj, unde zeci de sportivi au participat la probe de sărituri. Printre ei și Petra. Acum are 13 ani și este deja o profesionistă, dar pasiunea ei a început în urmă cu 7 ani. Între timp a participat și la competiții de dresaj unde a urcat pe podium pe locul 2 .

Pe urmele Petrei a călcat și sora ei mai mică, Alma.

Cei mai buni sportivi şi caiii lor au fost recompensaţi cu medalii şi premii în bani

