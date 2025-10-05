România intră pe orbita NASA. Bucureștiul și Clujul găzduiesc, în acest weekend, cel mai mare hackathon din lume: Space Apps Challenge. 200 de români participă la o competiție globală în care ideile se transformă, în 48 de ore, în soluții pentru Pământ, dar și pentru spațiu.

Pentru cei din jur, poate părea doar o conversație între programatori. Dar aici, în spatele ecranelor, se scriu idei care pot ajunge până în spațiu. Tinerii vorbesc despre algoritmi și inteligență artificială, însă scopul e cât se poate de real: să găsească soluții pentru provocările NASA.

"Vrem să facem un soft care simulează impactul cu asteroizii pe Pământ și să vedem cum am putea să prevenim un impact, să lansăm o rachetă care să intercepteze asteroidul", explică unul dintre participanți. La întrebarea dacă aplicația ar putea avea și scop militar, tânărul răspunde simplu: "Da, are și aplicație militară".

Tinerii români, apreciați de NASA, dar fără sprijin acasă



În doar 48 de ore, participanții trebuie să transforme un concept într-un proiect capabil să convingă juriul NASA. Printre cei care susțin evenimentul se află și un nume-simbol al explorării spațiului: Dumitru Prunariu, singurul român care a ajuns vreodată în cosmos.

"Tradiție avem. Tinerii sunt foarte apreciați în mediul internațional, foarte bine pregătiți, dar finanțarea anumitor programe este deficitară, a unor instituții de genul acesta", spune Dumitru Prunariu. "Toate acestea vin din exterior pentru a dezvolta capacitatea tinerilor și, desigur, mulți dintre ei care reușesc se vor duce unde există finanțare".

La rândul său, Diana Nițescu, fondatoarea Octogon Hub, explică: "Este un hackaton de tradiție pentru NASA. În fiecare an a produs rezultate. Este organizat la nivel mondial de 10 ani, iar noi, în România, îl avem de 6 ani".

România are creiere valoroase, dar nu le păstrează

La finalul competiției, patru echipe, două din București și două din Cluj, vor fi trimise în etapa globală, unde specialiștii NASA vor alege câștigătorii.

"Suntem una din piesele principale ale acestui experiment, care are rolul să genereze soluții ce pot salva planeta", spune Diana Iosu, organizator al evenimentului NASA Space Apps Challenge. "Creierele din România sunt unele dintre cele mai valoroase din lume".

În timp ce tinerii români își pun ideile în slujba NASA, cercetarea spațială din țară rămâne, de cele mai multe ori, la stadiul de pasiune. România creează talente, dar nu investește suficient ca ele să rămână aici.

