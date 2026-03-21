Un român cucerește Europa la Olimpiada de Geografie și merge la Mondiale: povestea lui David Crăciun

România bifează o nouă performanță remarcabilă în educație: un licean din Brașov reușește să ajungă acolo unde niciun alt elev român nu a mai ajuns până acum. David Crăciun, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național „Andrei Șaguna”, va reprezenta țara noastră la Campionatul Mondial de Geografie, după ce a obținut aurul la una dintre cele mai dificile competiții europene de profil. Reușita vine după victoria de la „Geography Bee” competiția desfășurată la Viena și considerată una dintre cele mai competitive din lume. Performanța îl plasează pe David în elita tinerilor pasionați de geografie din Europa și îl transformă în primul român calificat vreodată la Mondialele de Geografie.

Performanța lui a fost remarcată și a fost inclus în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României - o inițiativă care aduce în prim-plan excelența și potențialul noii generații.

Urmează o provocare și mai mare. Campionatul Mondial, organizat o dată la doi ani, aduce la start aproximativ 250 de elevi din întreaga lume - din Statele Unite, Marea Britanie, Germania, Franța sau Japonia. Nu este doar un concurs de cunoștințe, ci un adevărat maraton intelectual: 47 de probe care testează viteza de gândire, orientarea pe hartă, logica și capacitatea de a face conexiuni rapide între fenomene globale complexe. Competiția din acest an va avea loc în luna iulie, în Thailanda, iar miza este una uriașă: nu doar medaliile, ci și confirmarea faptului că România poate produce performanță la cel mai înalt nivel într-un domeniu esențial pentru viitor.

„Este considerat unul dintre cei mai buni elevi din Europa la geografie”, spune David Madden, director executiv al International Academic Competitions, organizația care coordonează competiția internațională.

Pentru David, totul a început dintr-o simplă curiozitate. În doar câțiva ani, geografia s-a transformat dintr-o materie de studiu într-o pasiune care i-a redefinit modul de a vedea lumea. „A devenit un mod de a înțelege lumea”, spune tânărul. În spatele performanței se află și profesorul său, Nicolae Spiridon, cel care a reușit să transforme lecțiile într-un joc al descoperirii și al gândirii strategice.

Astăzi, numele lui David apare tot mai des în competițiile de profil, iar rezultatele lui conturează un parcurs construit prin disciplină, antrenament și ambiție. Victoria de la Viena nu este doar un trofeu, ci un semnal clar: România are tineri capabili să concureze și să câștige în cele mai exigente competiții internaționale.

Povestea lui David Crăciun depășește granițele unui simplu concurs - este povestea unei generații care învață să gândească global și să acționeze responsabil. Iar când astfel de tineri ajung să reprezinte România pe cele mai mari scene ale lumii, miza nu mai este doar o medalie. Este, de fapt, locul nostru pe harta viitorului.

